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Banka müşterilerinden alınacak ücretler için hazırlanan yönetmelik kaldırıldı

2014 yılında bankaların alacağı ücret ve komisyonları yeniden belirleyen düzenleme bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı. Geçen şubat ayında yapılan bir düzenleme ile bankaların ücret ve komisyonları yeniden düzenlenmişti. Söz konusu düzenleme ile EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemiyordu.

Sozcu.com.tr
09:36 -
Haberler Ekonomi
Banka müşterilerinden alınacak ücretler için hazırlanan yönetmelik kaldırıldı

3 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmelikle birlikte şu düzenlemeler hayatımıza girmişti:

EN AZ 12 PUNTO

Kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasında düzenlenen sözleşmeler ve yapılan bilgilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenecek ve bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla finansal tüketiciye verilecek.

FAİZ BİLGİLERİ İNTERNET SİTESİNDE YER ALMAK ZORUNDA

Finansal tüketicilerden alınacak faiz, kâr payı, ücret ve diğer kesintilere ilişkin güncel bilgiler açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir şekilde kuruluşların internet sitelerinde karşılaştırmaya uygun bir biçimde yer alacak. Bilgilerde değişiklik olması halinde internet sitesi güncellenecek.

Kuruluşlar finansal tüketicinin onayını almaksızın yaptığı bildirimlerden ücret alamayacak.

Finansal tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamayacak.

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KREDİ TAHSİS ÜCRETİ BİNDE 5’İ GEÇEMEZ

Kredi tahsis ücreti kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemeyecek.

Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler alınabilecek.

Reddedilen kredi taleplerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler hariç olmak üzere herhangi bir ücret alınamayacak.

AİDATSIZ KREDİ KARTI SUNULMAK ZORUNDA

Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda.

KENDİ BANKASININ ATM’SİNDEN PARA ÇEKME ÜCRETİ ALINAMAZ

Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşa ait ATM'lerden kendi hesabı için para yatırma, bakiye sorgulama ve ilgili kuruluş tarafından belirlenen limit dâhilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret alınamaz.

GEÇEN ŞUBAT AYINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu finansal tüketicilerden, Merkez Bankası da ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları geçen ay yeniden düzenlenmişti. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51 adede, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi. BDDK 2014 yılında da finansal tüketicilerden alınabilecek ücret ve komisyonları 20 ile sınırlandırmıştı. Öncesinde bir sınır yoktu.
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Son güncelleme: 09:42 07.03.2020
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