Belediye sanal market kurdu

İzmir'in Aliağa ilçesinde corona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için temel gıda ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, Aliağa Belediyesi tarafından sanal pazar kuruldu. “Siz evde kalın, biz size getiririz” sloganı ile kurulan aliagasemtpazari.com sitesi hizmete girdiği ilk günden yoğun ilgi gördü.

İLK GÜNDEN YÜZLERCE SİPARİŞ VERİLDİ

Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Medya İletişim Birimi tarafından yapılan açıklamada hizmete açılan aliagasemtpazari.com internet sitesinin ilk günden yüzlerce sipariş verildiği ve siparişlerin vatandaşların adreslere teslim edildiği belirtildi.

10.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA VERİLEN SİPARİŞLER AYNI GÜN TESLİM

Vatandaşlar, verilen siparişlerin ödemelerini ister site üzerinden kredi kartı, isterlerse kapıda nakit veya pos ile yapabiliyor. 10.00- 19.00 saatleri arasında verilen siparişler gün içinde, saat 19.00'dan sonra verilen siparişler ise sonraki gün saat 10.00'da adreslere ulaştırılıyor.

Öncelikle sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinin satışa sunulduğu sitede kısa süre içinde kahvaltılık ve temizlik ürünleri başta olmak üzere farklı kategorilerde çok sayıda ürün de sanal raflarda yerini alacak.