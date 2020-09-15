DevletStation: Bir konsol kendine bir konsol devlete

6 yıl sonra yeni nesil oyun konsolları görücüye çıkarken oyun severler Playstation 5 ile Xbox Series X arasında tercih yapacak.

Genellikle aralarındaki rekabetten dolayı Sony ve Microsoft oyun konsollarının fiyatlarını birbirine yakın tutuyor.

Bu yıl oyun konsolları satın alma gücüne göre Türkiye'de belki de en yüksek fiyatına satılacak. Bunun en önemli sebebi 18 Nisan 2020 tarihinde konsollara yüzde 50 oranında gümrük vergisi gelmiş olması.

Türkiye'de satılan oyun konsollarında yurt dışı fiyatının üstüne yüzde 50 gümrük vergisi alınıyor. Daha sonra gümrük vergisi alınmış fiyatının üzerinden yüzde 20 ÖTV ve yüzde 18 KDV ödeniyor.

Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Series X'in ABD'deki satış fiyatı 499 dolar olarak (Güncel kurla 3742 TL) açıklandı. Konsolun Türkiye'de vergiler dahil fiyatı 7,499 TL olacak. Yani konsol Türkiye'de vergilerle birlikte ABD satış fiyatının iki katı oluyor! CD sürücüsüz olarak piyasaya sürülecek bir alt modelin fiyatı ise 4,599 TL olarak belirlendi. Xbox Series X 22 Eylül itibarıyla ön siparişe açılacak, konsolun 10 Kasım itibarıyla satışa çıkması bekleniyor.



Bu kadar pahalı oyun konsolunu tüketicilerin nasıl alabileceği merak ediliyor. Şu an konsolun fiyatı asgari ücretin 3,2 katı. Yani bir asgari ücretli üç ayı aşkın süre yemez içmezse bu eğlence aracına sahip olabilir.

ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA DURUM

2017 yılında Microsoft'un bir önceki oyun konsolu Xbox One X satışa çıktığında konsolun fiyatı 2,699 TL idi. Söz konusu tarihte yaklaşık 2 asgari ücrete bu konsol satın alınabiliyordu. 2014 yılında Xbox One tanıtıldığında ise ürünün Türkiye fiyatı 1599 TL olarak belirlenmişti. O tarihte 1,7 asgari ücret karşılığında yeni nesil konsola sahip olmak mümkündü.

GÜMRÜKLERDE KONSOL ALARMI Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2 Haziran 2020 tarihinde tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yazı göndererek, oyun konsolunun da dahil olduğu bazı ürünler için kıymet araştırması yapılmasını istedi. Yazıda, “Genel Müdürlüğümüzce ithalat verileri üzerinde yapılan analizlerde ve Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif olaylarda, özellikle, kuruyemiş, kozmetik ve temizlik eşyası, elektrikli ev eşyası, oyun konsolu, oyuncak, güneş gözlüğü, saat gibi ürün gruplarında beyan edilen kıymetin düşüklüğü noktasında şüpheye yol açan tutarsızlıklara rastlanılmaktadır” denildi. Oyun konsollarının gümrük kıymet bedellerini düşük gösteren ithalatçılar cihazları daha az vergi ödeyerek yurda sokuyor.