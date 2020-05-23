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Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na destek miktarı 2 milyar TL’yi aştı

Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Biz Bize Yeteriz bağış kampanyasında toplanan miktar 2 milyar TL'yi aştı.

Sozcu.com.tr
10:43 -
Haberler Ekonomi
Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na destek miktarı 2 milyar TL’yi aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COVID-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam 2.030.380.771 TL toplandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6.405.225 sms attığını kaydetti.

Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, “Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum.” dedi.

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Son güncelleme: 10:48 23.05.2020
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