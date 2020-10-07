Böl, parçala yöntemiyle soymuşlar

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, kurum kaynaklarının ‘cin fikirli' bürokratlar tarafından böl, parçala yöntemiyle adeta soyulduğunu ortaya çıkardı.

Sayıştay denetçilerinin yaptığı tespitlere göre, DSİ bürokratları, yasa gereği Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olarak ihale düzenleyip firmaları yarıştırarak verecekleri inşaat işleriyle mal ve hizmet alımı gibi işleri küçük tutarlara bölüp KİK dışına çıkarıp ihalesiz olarak firmalara vermişler.

KİK'e göre, büyükşehirlerde 90 bin liranın, küçük şehirlerde 30 bin liranın altındaki işler ihale düzenlenmeden doğrudan temin yöntemiyle firmalara verilebiliyor. DSİ bürokratlarının da bu tutarların çok daha üzerindeki işleri yaklaşık 90'ar bin liralık tutarlara bölüp adeta firmalara dağıttıkları ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna, “Konusu Aynı Olan Bazı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kamu İhale Kanunu'nun 22-d Maddesinden Faydalanmak Amacıyla Parçalara Bölünmesi” başlığıyla yer aldı. raporda, KİK'in 22-d maddesinde düzenlenen ‘doğrudan teminin' belirlenen sınırlı hallerde ve bazı küçük alımlarda başvurulabilecek olan ve ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan karşılanabileceği bir alım usulü olduğu, kanun koyucunun bu yöntemi mümkün olduğunca sınırlı tutmak istediği ifade edildi. Raporda, “Ancak DSİ'de bazı mal ve hizmet alımları ile proje yapımı işlerinin 22-d maddesinden faydalanmak amacıyla parçalara bölündüğü tespit edilmiştir” denildi.

MEVZUATA AYKIRI BÖLÜNMÜŞ

Raporda şu uyarı ve tespitlere yer verildi: “Kamu idareleri saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludurlar.

6'ncı Bölge Müdürlüğü (Adana) tarafından, aynı il dahilinde ve aynı şubenin sorumluluk sahasında bulunması ve konularının da aynı olması nedeniyle birlikte ihale edilmesi mümkün olan ancak aynı tarihte ve farklı firmalardan temin edilen 3 adet tarım arazilerini sulama projesi yapım işinin, KİK'in 22-d maddesi kapsamında karşılamak amacıyla parçalara bölünmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.”

YERSiZ KAMULAŞTIRMA YAPILMIŞ

Sayıştay'ın hazırladığı 2019 yılı raporunda Devlet Su İşleri'nin (DSİ) ile ilgili çok sayıda kamuyu zarara uğratıcı iş ve işlem tespiti yapılırken, DSİ'nin kendi elemanları ve ekipmanlarıyla yapacağı işleri bile dışarıya ihale ettikleri ifade edildi.

Ayrıca raporda, DSİ'nin yaptığı işlemlerde ortaya çıkan hafriyat ve benzeri malzemelerin önceden belirlenen yerlere dökülmediği, bunun yerine kamulaştırma yapılarak başka yerlere depolandığına dikkat çekilerek, bu nedenle devlete gereksiz yere kamulaştırma masrafı çıkarıldığı gibi tespitlere de yer verildi.