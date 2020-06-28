’Bu yıl MTV alınmasın’

‘'Deprem oluyor bağış, salgın oluyor bağış, darbe girişimi oluyor bağış… Artık yeter. Vergi politikası en azından bu dönemde değişmeli. Aylarca evde kal dediğiniz vatandaşın, salgın sürecinin yıkıcı ekonomik, sosyal etkilerini bir nebze de olsa telafi edilsin'' diyen Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

YANDAŞIN VERGİLERİ SİLİNİRKEN…

*Yandaşın vergileri silinirken, işçisi, memuru, emeklisi, işsizi ile garibanın ekmeğinden, suyundan, iğneden ipliği tüm tüketim maddelerinden alınan vergiler, halkın belini büküyor.

*Bir defaya mahsus adaletli, şeffaf bir vergi düzeni adına vatandaşın 2. MTV taksitini almayın. Bu vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmayacak ama kısmen de olsa rahatlatacaktır.