Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

’Bu yıl MTV alınmasın’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Küresel salgınla mücadele kapsamında birçok iş yeri kapandı, yüz binlerce kişi işinden oldu, vatandaşımız ciddi gelir kaybı yaşadı. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Temmuz ayında 2. taksiti tahsil edilecek olan Motorlu Taşıtlar Vergisi alınmasın’’ dedi.

06:00 -
Haberler Ekonomi
’Bu yıl MTV alınmasın’

‘'Deprem oluyor bağış, salgın oluyor bağış, darbe girişimi oluyor bağış… Artık yeter. Vergi politikası en azından bu dönemde değişmeli. Aylarca evde kal dediğiniz vatandaşın, salgın sürecinin yıkıcı ekonomik, sosyal etkilerini bir nebze de olsa telafi edilsin'' diyen Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gürsel Tekin, “İşe gitmek için arabasının kontağını çeviren yurttaş, benzin yerine vergi yakmaya başlıyor” dedi.

YANDAŞIN VERGİLERİ SİLİNİRKEN…

*Yandaşın vergileri silinirken, işçisi, memuru, emeklisi, işsizi ile garibanın ekmeğinden, suyundan, iğneden ipliği tüm tüketim maddelerinden alınan vergiler, halkın belini büküyor.

*Bir defaya mahsus adaletli, şeffaf bir vergi düzeni adına vatandaşın 2. MTV taksitini almayın. Bu vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmayacak ama kısmen de olsa rahatlatacaktır.

Son güncelleme: 00:44 28.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more