Bulut: Çukurova bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, narenciye üreticisinin sıcak ve poyraz nedeniyle yaşadığı mağduriyetle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

YÜZDE 90 ÜRÜN KAYBI BEKLENİYOR

470 bin dönüm alanda narenciye üretimi yapılan Çukurova'da bir haftadır esen poyraz, 42 dereceyi bulan kavurucu çöl sıcakları ve nem nedeniyle son iki günde yeni yeni meyve vermeye başlayan erkenci limon, mandalina, portakal ve bazı orta erkenci mandalina ağaçlarındaki meyvelerin çoğu yere döküldü.

Çiçekten henüz dönmüş hassas narenciye meyvecikleri güneş ısısında kavruldu. Banka kredisiyle tarım yapmaya çalışan üretici, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında en büyük kalemi oluşturan narenciyede yüzde 80-90’a varabilecek ürün kaybı bekleniyor.

SICAK VE POYRAZ TARSİM KAPSAMINA ALINACAK MI?

CHP'li Bulut, Bakan Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

* Çukurova'da poyraz ve çöl sıcakları nedeniyle ne kadar narenciye alanı zarar görmüştür?

* Bakanlığınıza kaç üretici zarar ve tespit çalışması yapılması için başvurmuştur?

* Narenciyenin sıcak ve poyrazı kapsayacak şekilde Tarım Sigortaları Havuzu'na alınmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

* Bakanlığınızın, üreticinin mağduriyetini gidermeye, kredi borçlarını ertelemeye/silmeye, zararını karşılamaya yönelik herhangi bir hazırlığı var mıdır?

* Çukurova afet bölgesi ilan edilecek midir?