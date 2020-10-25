Bütçede bir milyar liralık kritik hata

Meclis'e sunulan bütçe kanun teklifinde 1 milyar liralık kritik bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Bütçe gelirleri arasında yürürlüğe girmesi 2022'ye ertelenen “konaklama vergisi” için 2021'de 1 milyar liralık bir gelir elde edilmesi öngörülüyor. Bu hata düzeltilmezse, öngörülen bütçe açığı 1 milyar lira daha fazla olacak.

Bu durumda açık 245 milyar liradan 246 milyar liraya çıkacak.

ÖNGÖRMELERİ GEREKİRDİ

Geçen yıl çıkarılan yasa uyarınca oteller, tatil köyleri ve tüm dinlenme tesislerinden konaklama vergisi alınacaktı. Yüzde 2 olarak belirlenen vergi oranı 1 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve yıl sonuna kadar da yüzde 1 olarak uygulanacaktı.

Ancak 25 Mart 2020 tarihlinde verginin uygulanma tarihi 2021 yılı ocak ayına kadar ertelendi. 16 Ekim 2020'de Meclis'e sunulan torba kanun teklifi ile de pandemi süreci gerekçe gösterilerek 2022 başına ötelendi.

Buna karşın 17 Ekim 2020 tarihinde yani ertelemeden bir gün sonra Meclis'e sunulan 2021 yılı Bütçe teklifinde konaklama vergisinden 2021 yılında 1 milyar lira gelir elde edileceği belirtildi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Bütçe hazırlanırken bu verginin tekrar erteleneceğini öngörüyor olmaları lazımdı. Belki biraz da açığı azaltmak için yazmış olabilirler'' dedi.

VATANDAŞA BİR ŞEY YOK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçe gelirlerinin önemli bir kısmının vatandaştan toplanacak vergilerden oluşmasına rağmen, memur, işçi, emekli, köylü, esnaf, çiftçi ve dar gelirliye bütçede yer verilmediğini söylemişti.

Kuşoğlu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Esnaf, köylü, memur, işçi, emekli, işsiz kendine bir şey var mı diye boşuna bakmasın. 2021 bütçesinde onların hayatını kolaylaştıracak hiçbir düzenleme yok” demişti.

Kuşoğlu bütçe ayrıntılarının da vatandaştan ve Meclis iradesinden gizleneceğini savunarak, “Artık, harcamaların nereye yapıldığını da saklamaya çalışıyorlar” diye konuşmuştu.