‘Çalışamaz halde’ olan insan sayısı 1 milyon arttı

Son açıklanan işsizlik verileri çarpıcı ayrıntıları ortaya koymaya devam ediyor. Bir yıllık dönemde çalışan sayısı 2,5 milyon azalırken iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı yüzde 95 yükseldi.

2019 yılının Nisan döneminde 28 milyon 860 bin kişi iş gücüne dahil olmayan nüfusta yer alırken 2020 yılında 32 milyon 932 bin kişi iş gücüne dahil olmayan nüfusta yer almış.

Türkiye nüfusunun son bir yılda 4 milyon artmadığı düşünülürse aradaki fark oldukça çarpıcı.

2.1 MİLYON İNSAN İŞ ARAMAKTAN VAZGEÇTİ

Rakamın detaylarına indiğimizde ‘iş aramayıp çalışmaya hazır olan' insan sayısının 4 milyon 460 bine çıktığı belirtiliyor. 2019-2020 Nisan dönemleri arasında 2 milyon 175 bin insan iş aramaktan vazgeçmiş.

İş bulma ümidi olmayan insan sayısı ise yüzde 100'den fazla arttı. 2020 yılı Nisan döneminde 1 milyon 310 bin kişi iş bulma ümidi olmadığını söylüyor, bu rakam 2019 yılı Nisan döneminde 553 bindi. Aradan geçen 1 yıl içinde 747 bin kişi iş bulma ümidini resmi olarak yitirmiş.

EV İŞLERİYLE İLGİLENEN SAYISI AZALDI

İş gücüne dahil olmayan nüfusta ev işleriyle ilgilenenlerin de sayısında bir düşüş olduğu görülüyor. Önceki veri döneminde 11 milyon 56 bin ev işleriyle meşgul birey varken bu dönem kişi sayısı 10 milyon 597 bine inmiş.

Eğitim gerekçesiyle iş gücüne katılmayan insan sayısında da hatırı sayılır bir yükseliş var. 126 bin insan eğitim gerekçesiyle iş gücüne dahil olmayan nüfusa eklendi. Okuduğu için iş gücüne dahil olmayan kişi sayısı 4 milyon 773 bin kişiye çıkmış oldu.

Bir engeli olan, yaş haddinden çalışmadığını beyan eden veya sağlık sebebi ile çalışamayan insanların sayısında ise 2019-2020 Nisan dönemi arasında patlama yaşanmış. 2019 Nisan döneminde 3 milyon 939 bin kişi söz konusu sebepler ile ‘çalışamaz halde’ sayılırken, 2020 yılında bu rakam 4 milyon 901 bin kişiye çıktı. Son bir yılda yaşlılık, hastalık ve engelli olma durumundan dolayı çalışamayan insan sayısı 962 bin artmış! 2018 yılı Nisan döneminde söz konusu rakam 4 milyon 144 bin olarak gerçekleşmişti.

Yukarıdaki iş gücüne dahil olmama sebepleri dışındaki ‘diğer' gerekçesi ile iş gücüne dahil olmayan nüfus ise 1 milyon 158 bin kişi artmış.