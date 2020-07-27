Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 27 Temmuz altın fiyatlarında son durum…

Piyasalardaki güncel rakamlara bakıldığında altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Gün içerisinde rekor tazeleyen çeyrek ve gram altının son olarak kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. Vatandaşlar altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Alınan son verilere göre, gram altın fiyatı 427 TL seviyelerine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın da 707 lira ile rekor kırdı. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler ve güncel fiyatlar…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 427 TL

Çeyrek altın: 707 TL

Yarım altın: 1414 TL

Tam altın: 2782 TL

Cumhuriyet altını: 2911 TL

Not: (Fiyatlar değişkenlik gösterebilir)

Son zamanların yükseliş rekorunu kıran altında gram fiyatı 427 TL'ye yükseldi. Altın fiyatlarının her geçen gün artması nedeniyle Kocaeli’de vatandaşlar da yatırım yapmak için erken saatlerde kuyumculara koştu.

Farklı alanlara yatırım yapmak isterken altındaki fiyat artışı sonrası altına yatırım yapmak isteyenler kuyumculara gelerek nakitlerini altına dönüştürdü. Kimi vatandaşlar onlarca altın alırken bazı vatandaşlar ise artan fiyatlar karşısında kuyumcu vitrinlerine bakmakla yetindi.

Fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin olumsuz etkilenmesine çözüm üretmek isteyen kuyumcular ise yarım gram altının ardından şimdi de 0,25 gram altınlar ile tezgahlarını süslemeye başladı.

ALTINDA REKOR RAKAMLAR!

Uluslararası piyasalarda ve Türkiye'de altın fiyatları bugün rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı 2011 yılında görülen 1.921 dolarlık tarihi zirveyi aştı ve 1.944 doları gördü.

Altının ons fiyatı spot piyasada 1 Ocak 2020’de 1.517 dolar, 19 Mart 2020’de 1.471 dolardı.

Türkiye'de de gram altın fiyatları 426 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl başında gram altın 290 TL idi. 7 aylık süredeki artış yüzde 47 oldu.

Altının yükselişinde merkez bankalarının pandemiye karşı uyguladıkları agresif parasal genişleme politikaları da rol oynadı.

DOLAR ZAYIFLARKEN ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dolardaki sert düşüş, ve küresel ekonomiye ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını güçlendirmesi altının hızla değer kazanmasında etkili oluyor.

ABD'de negatif faizler ve Fed'in bu haftaki toplantısında para politikasındaki genişlemeci duruşunu koruyacağı beklentileri ile dolar göstergesinin bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları bu yıl 2009 yılında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Bu fonlardaki toplam varlıklar 3,300 onu aşarak rekor kırdı.

Vadeli altın kontratları da rekor zirveye ulaştı ve Singapur saati ile 10:25'te ons başına 1,946.90 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Aralık vadeli altın kontratları, nihai verinin Cuma günkü işlem seansının Asya'da devam etmesinden dolayı açıklanmamasına karşın, açılmış pozisyon sayısı itibarıyla Ağustos vadeli kontratı geçti. Aralık vadeli kontrat Perşembe günü 1,927.10 dolar ile en aktif kontratın 2011'de 1,923.70 dolar ile ulaştığı rekor zirveyi aştı.