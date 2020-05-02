Chevron: Venezuela’dan tamamen çıkmıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da sondaj çalışması ve petrol taşımacılığı yapılmasını yasaklamıştı. 100 yıldır bu ülkede bulunan ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. ABD Hazine Bakanlığı, petrolden kazanılan paranın sosyalist başkan Nicolas Maduro'ya gitmesini engellemek için sıkı kısıtlamalar getirdi.

LİSANSI 1 ARALIK’A KADAR



Reuters’ta yer alan habere göre bu durum, Chevron'un Venezuela'daki iş kolunu çalışamaz hale getirdi. Mevcut lisansı, şirkete 1 Aralık'a kadar ülkedeki operasyonunu durdurma hakkı tanıyor. Eğer bu lisans yenilenmezse, Chevron 100 yıl sonra Venezuela'dan çekilmek zorunda kalacak.

Şirketin CEO'su Mike Wirth yaptığı açıklamada, “ABD hükümetinin aldığı kararlara uyacağımız açıkça belli. Ancak Venezuela'dan tamamen ayrılmıyoruz. Sadece bazı operasyonlarımızı bırakıyoruz” diye konuştu.