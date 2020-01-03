CHP’den enflasyon rakamlarına tepki

TÜİK verilerine göre enflasyon 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti.

“DAHA FAZLA OLDUĞU HERKESİN MALUMU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba enflasyon raakamları hakkında açıklamalarda bulundu. Son bir yılda her türlü müdahaleye ve manipülasyona rağmen enflasyon oranı bu yılın son ayını yine çift haneyle kapattığını belirtren Ağbaba, “Gıda ürünlerinde artış ise son bir yılda %19,54 olarak kayıtlara geçti. Açıklanan enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan zamlar ve harcama oranlarındaki düşüş karşılaştırıldığında, gerçek enflasyonun %11,84'lük orandan daha fazla olduğu hemen herkesin malumu.” dedi.

“DAMAT BAKAN’IN KENDİ ENFLASYONUDUR”

Açıklanmış olan oranın çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu yansıtmadığı söyleyen Ağbaba, “Bu oran sadece iktidarın isteğini yansıtmaktadır. TÜİK verilerini manipüle edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler dahi gerçek enflasyon oranlarının bu olmadığına kendileri de oldukça iyi biliyor. En nihayetinde açığa çıkan sonuç halkın enflasyonu değil Damat Bakan'ın kendi enflasyonudur.” ifadelerini kullandı.

“YOKSULLUK SINIRI ALTINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİLER”

Açıklanan son enflasyon verilerine göre memur ve emekli maaş zamlarının da belli olduğunu hatırlatan Ağbaba, “Böylece memur ve emeklilerimiz yine yoksulluk sınırı altında yeni yılda da yaşamaya mahkûm edildi. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve yüzde 1.33 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.33 zam alacak.

Bu durumda en düşük memur 3,600 TL ve en düşük memur emekli maaşı ise 2,564 TL civarında olacağı kesinleşti. Yani gerçek enflasyon verileri açıklanmış olsa idi memurlarımız ve memur emeklilerimiz belirlenen orandan daha yüksek maaş almaya hak kazanacaktı.” dedi.

“TÜİK HALKI OYALAMA KURUMU”

Yıl boyunca gıda, ulaşım, elektrik ve doğalgaz zamlarını hatırlatan Ağbaba, “Onca zam gelmişken açıklanan %11,84 enflasyon ile halkın mutfağındaki enflasyon oranları birbirini tutmamaktadır. Bir yılda onca müdahale neticesinde TÜİK açıkladığı veriler ile istatistik kurumu olmaktan çok halkı oyalama ve inandırma kurumu olarak ön plana çıkmıştır.” açıklamasında bulundu.

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