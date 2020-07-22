CHP’li Erdoğan Toprak: Konut satışlarının yarısı hormonlu

Düşük faizli konut kredisi kampanyasının etkisiyle haziran ayında konut satışları yüzde 209 arttı. Rakamları değerlendiren CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, konut satışlarının büyük bölümünün ikinci el olduğuna dikkat çekerek “190 binlik satışın yarısı hormonlu” dedi.

Toprak, tarafından hazırlanan raporda şu bilgiler yer aldı: “Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre (2019 Haziran 61 bin 335 konut) yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 adet oldu. İpotekli satış rakamları 101 bin 504 adet, ikinci el konut satışları ise 131 bin 380 adet oldu.

Ocak-haziran döneminde toplam 624 bin 769 konut satışıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 artış sağlandı. Ocak-haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221.4 artarak 266 bin 374, diğer satış türlerinde ise yüzde 15.3 azalarak 358 bin 395 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 4.1 azalarak 197 bin 722 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 42.5 artarak 426 bin 997 olarak gerçekleşti.”

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Devletin düşük faiz oranları ile desteklediği konut satış kampanyalarının uzun süreli olamayacağına dikkat çeken Toprak, “Satışlar bir-iki ayda düşebilir. İkinci el konut satışlarının da yüksekliği göz önünde alınınca, bu konutların büyük bölümü iki ya da üçüncü kez el değiştiren konutlardır. 190 binlik konut satış sayısının yarıya yakını hormonludur” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda da seçim ve referandum dönemleri öncesinde kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyaları yaptığını hatırlatan Toprak, “En fazla 3 ay sürdürülebildi. Bu kez de konut, otomobil, tatil, ihtiyaç kredisi için açılan kampanyalara ayrılan kaynak bittiğinde bu satışlar da kesilecektir” diye konuştu.

Toprak, dar gelirli ya da kredi taksitini ödeme gücü olmayan ama gerçekten evsiz, konut ihtiyacı olan milyonlarca kişi için, cazip faizli bu kredilere erişimin mümkün olmadığına da dikkat çekti.