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CHP’li tekin, pazar ve marketleri gezdi: Gıda fiyatları ikiye katlandı

Gürsel Tekin, “Sarımsak altın muamelesi görüyor. Halde 40 kuruş olan salatalık, mutfağa 5 TL’ye giriyor. Vatandaş aç mı kalsın” dedi.

Hande ZEYREK
06:00 -
Haberler Ekonomi
CHP’li tekin, pazar ve marketleri gezdi: Gıda fiyatları ikiye katlandı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, çarşı-pazara indi, fiyatları değerlendirdi. Salgın döneminde gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Tekin, “Zaten fileyi dolduramayan vatandaş, şimdilerde salgın nedeniyle iyice pahalanan ürünlere sadece bakmakla yetiniyor. Çünkü fiyatlar el yakıyor. Emekliye, işçiye, dar gelirliye ‘Siz yemeyin' diyorlar. İnsanlara evde kalabilir ama aç kalamaz” dedi.

REKOR ZAM SARIMSAKTA

Tekin, tespitlerini şöyle sıraladı: “Fiyat rekoru kıran sarımsak 250 gramlık paketlerde satılmaya başlandı. Altın muamelesi görüyor. Halde fiyatı 40 kuruş olan salata, vatandaşın önüne gelene kadar 5 lirayı buluyor. Geçen yıl ramazan ayına göre bu yıl markette en fazla fiyat artışı; yüzde 50 ile limon, yüzde 30 ile kaşar peynirinde yaşandı.” Tekin, şöyle devam etti:

‘BU SIKINTI ÇÖZÜLMELİ'

“Vatandaşlar borç batağında yaşıyor. Milyonlarca vatandaş işsiz kalmış durumda. Üstüne de sebze meyvenin pahalılığı eklenince vatandaş tam anlamıyla mağdur oluyor. Ülkeyi yönetenler hamaseti bırakıp gerçeklerle yüzleşmeli. Mutfaktaki sıkıntıyı çözmek zorundasınız. Bunu yapmanın yolları belli. Acilen aile sigortası çıkarılmalı, tarımda girdi fiyatları makul seviyelere çekilmeli.”

Son güncelleme: 23:35 17.05.2020
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