Çin Devlet Başkanı’ndan Bill Gates’e teşekkür

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Bill ve Melinda Gates Vakfı'na corona virüs salgınından sonra destekleri için teşekkür etti.

Çin devlet ajansı Xinhua'nın haberine göre başkan Jinping virüs salgınından sonra Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan ekipler sahada corona virüse karşı aktif olarak çalışmış.

Jinping vakfa teşekkürlerini sunduğu mektupta, “Birliktelik ve işbirliği virüse karşı savaşta en güçlü silahımızdır” ifadesini kullandı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından kurulan Bill ve Melinda Gates vakfı virüse karşı 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmuştu.