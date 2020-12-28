Çin’de milyarder Jack Ma’ya bir darbe daha

Çin Merkez Bankası, ödemeler devi Ant Group Co’dan borç verme ve diğer tüketici finansmanı operasyonlarında değişiklik yapmasını istediğini açıkladı. Bu açıklama Ant Group’un milyarder kurucusu ve hâkim hissedarı Jack Ma’ya yönelik yeni bir darbe niteliğinde.

BORSA’YA GİRİŞİNİ ENGELLEMİŞTİ

Çin yönetimi 4 Kasım’da Ant Group’un 37 milyar dolar değerindeki halka arzını askıya alarak milyarder Jack Ma tarafından kurulan finansal teknoloji şirketinin sadece birkaç gün kala borsaya girişini engellemişti.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) 24 Aralık’ta Alibaba Group aleyhinde rekabet soruşturması başlatıldığını ve önümüzdeki günlerde Alibaba’nın iştiraki Ant Group’un toplantıya çağrılacağını açıklamıştı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng dün yaptığı açıklamada, düzenleyici kurumun Ant’ı kredi, sigorta ve varlık yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere finansal düzenleme ihlallerini düzeltmeye ve kişisel bilgileri korumak için kredi derecelendirme birimini revize etmeye çağırdığını söyledi. (REUTERS)



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