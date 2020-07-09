Deprem toplanma alanı yok, TOKİ arsa satıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 9 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da, 26 İldeki 199 muhtelif arsa satışı ile 3 ildeki 7 muhtelif arsa kiralaması için müzayede gerçekleştirecek. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin müzayedeyi, “İstanbul'da şu anda çok ciddi bir deprem riski olmasına, neredeyse hiç deprem toplanma alanı olmamasına rağmen halen arsaların satılması İstanbul'a karşı büyük bir sorumsuzluktur” sözleriyle yorumladı.

“PARÇA PARÇA SATILIYOR”

Bugün yapılacak müzayedeyle ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Arsa satışıyla ilgili yarın Türkiye'nin 26 ilinde Çevre ve Şehircilik Bakanı, arsaları satıyor. Bu arsanın bir tanesi İstanbul'da büyük bir arsa 170 dönüm. Oraya ben de katılacağım hem de orada dönen dolapları görmüş olacağız. Geçen hafta Kocaeli, Sakarya birçok yerlerde maalesef arsa satışları oldu, çok büyük satışlar. Bunlar çok ucuz satışlar ve imarsız olarak satıyorlar, sonradan imar geliyor. Ben İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da çağırdım. Belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de satın almak için katılabilir. Yani Türkiye'nin dört bir yanı hızla parça parça satılıyor” dedi.

TOKİ'nin açıklamasına göre, müzayede bugün saat 13:30'da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek. Arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, rekreasyon alanı, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar, tarım ve çorak arsalar.

İŞTE SATILACAK ARSALAR

– İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar.

– Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar.

– İzmir Aliağa'da konut alanları, Konya Karatay'da küçük sanayi alanları, Balıkesir'de ticaret alanları, Sakarya Karasu'da konut ve park alanları, Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar.