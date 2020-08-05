Destek çiftçiye değil ithalatçıya veriliyor

Taylan BÜYÜKŞAHİN Uğur AKAGÜNDÜZ

Buğday ithalatının gündemde olduğu şu günlerde, en az buğday kadar önemli bir tarım ürünü olan ayçiçeğinde de ithalat sorunu yaşanıyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında ayçiçek ithalatı 800 milyon doları geçti. Geçen yıl yapılan ithalatın 1 milyar doları bulduğu düşünüldüğünde, bu yıl kısa sürede 2019'daki ithalat rakamlarının aşılacağı görülüyor.

Türkiye'nin yılda 3 milyon ton ayçiçeğine ihtiyacı olduğunu söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bunun yarısının ithalatla karşılandığını ve üreticiler yerine yandaş ithalatçıların kollandığını belirtti. Türkiye'nin üretim potansiyelinin bu ihtiyacın tamamını karşılamaya yettiğini ifade eden Gaytancıoğlu, çiftçinin desteklenmesi durumunda 1 milyar dolar kazanç sağlanacağını dile getirdi. Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

“Hem ithalatı bitirmek hem üretimi artırmak mümkün. Bugünlerde mantıklı bir fiyat ve alım politikasıyla her şey bir anda tersine çevrilebilir. Ayçiçeği prim desteğini 4 yıl sonra 40 kuruştan 50 kuruşa çıkarmak ve bu desteği 1 yıl sonra ödemek marifet değildir. Desteği 80-90 kuruşlara çıkarmak ve bunu 2-3 ay içinde ödemek akılcı bir politika olur. Ayrıca geçen yıl yüzde 40 yağlı ayçiçeğini 2 bin 500 TL'den Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması gibi bu yıl yine Pakdemirli'nin ‘Rusya, Ukrayna, Brezilya, Arjantin çiftçisine verdiğimiz fiyatı Türk çiftçisine veriyoruz' demesi Türkiye'nin uzun yıllar sonra ayçiçeğinde hedeflenen 2.5-3 milyon tonluk üretime ulaşması demektir.”

3 BİN 500 TL DESTEK

Pakdemirli'ye çağrıda bulunan Gaytancıoğlu, yüzde 44 yağlı ayçiçek fiyatının ithal maliyeti olan 495 dolar, yani 3 bin 500 TL/ton olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Şubat 2021'e kadar gümrük vergisinin de yüzde 26'da tutulmasının önemine işaret eden Gaytancıoğlu, pandemi ile gıda arzında sıkıntı yaşanacağını ve ithalatın değil üretimin daha fazla ön plana çıktığını ifade etti.

ÜRETİM AÇIĞI İTHALATLA KAPATILAMAZ

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin, 2020 yılının ilk 5 ayında 4.3 milyon ton buğday ithalatı ile dünya buğday ithalatı sıralamasında birinci olmasına tepki gösterdi. Türkiye'nin bütün üretim dinamiklerini AKP'li yıllarda kaybettiğini söyleyen Gaytancıoğlu, AKP'nin çiftçiyi desteklemektense, yandaşı olan 5-6 ithalatçı firmayı desteklediğini kaydetti.

AKP'nin gıda politikasına tepki gösteren Gaytancıoğlu, kış aylarında buğday fiyatının altından daha değerli olacağına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “İthalat çare değildir. Dolar hem 7 TL'ye doğru gidiyor, hem de bizim üretim açığımız var. Üretim açığımızı ithalat ile kapatmak hiç mantıklı değil.”