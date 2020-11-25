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Devlet esnafa desteği şirketlerden istedi

Türkiye bunu da gördü. Hükümet esnafa yardım için yeterli kaynağı bulamayınca uluslararası şirketlerin kapısını çalıp sosyal sorumluluk projeleri üzerinden yardım istedi.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 03:43, 25/11/2020
Haberler Ekonomi
Devlet esnafa desteği şirketlerden istedi

Salgın nedeniyle kepenk kapattırılan yüz binlerce esnaf ile yanlarında çalışan milyonlarca işçiye yeterli kaynak bulmakta zorlanan hükümet, çareyi uluslararası büyük şirketlerin sosyal sorumluluk projelerinde arıyor.

Ticaret Bakanlığı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa yönelik olarak başlattıkları çalışma için hem Hazine hem de global şirketlerle iletişime geçtiklerini söyledi. Muhalefet milletvekillerinin esnafın yalnız bırakıldığına ilişkin yoğun eleştirilerine “Biz de esnafın mağdur olduğunun farkındayız” yanıtı veren Pekcan, şu açıklamayı yaptı:

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda esnafın sorunlarına dikkat çeken iki döviz açarak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a “Esnaf iyice kilitlendi, destek bekliyor” diye seslenmişti.

ŞİRKETLERDEN İSTENECEK

“Esnafa kira, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri karşısında hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na taleplerimiz bulunuyor. Esnafın mağdur olduğunun farkındayız ve kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere değerlendirme yapıyoruz. Kamu kaynakları dışında global firmalarla iletişime geçtik. Onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ne gibi destekler verebiliriz, onlar üzerinde de çalışmalarımız var.”

EK ÖDENEĞE RET

Esnafa yönelik somut kaynak paketinin açıklanmaması muhalefetin sert tepkisine yol açtı. CHP Milletvekili Süleyman Girgin, hükümetin sigortasız garsona yardım etmek yerine futbol maçlarını yayınlayacak Katarlı firmaya 300 milyon lira vereceğini belirtirken, İYİ Partili Erhan Usta destek verilmezse 4 milyon esnaf ve yanında çalışanların işsizler ordusuna katılacağı uyarısında bulundu. Muhalefet esnafa dağıtılmak üzere bakanlık bütçesine 24 milyar lira ilave ödenek konulması için önerge de verdi ancak iktidar üyelerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Erhan Usta Futbol Hükümet Maliye Bakanlığı Muğla TBMM Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:30,
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