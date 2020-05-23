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Devletin köprüsü geçen olmasa da bedava!

Karayolları'na bağlı köprü ve otoyollar bu bayramda da ücretsiz. 81 ildeki sokağa çıkma yasakları yüzünden resmi görevi olmayan vatandaş için köprünün ücretsiz olup olmaması bir anlam ifade etmiyor. Yap-işlet-devret modeli ile çalışan köprü ve otoyollar ise sokağa çıkma yasağında kimse geçmeyecek olmasına rağmen ücretli. En azından bayramlarda oluşan yoğunluktan dolayı Hazine üzerindeki yükü bir nebze de olsun azalan projelerin ücretleri bayramda da millet tarafından tam olarak ödenmeye devam edecek.

Sozcu.com.tr
09:32 -
Haberler Ekonomi
Devletin köprüsü geçen olmasa da bedava!

81 ilde sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Köprü ve otoyolların ücretsiz olması vatandaş tarafından değerlendirilemezken Karayolları'nın sorumluluğu dışında olan yap-işlet-devret projelerinde görevleri dolayısıyla sokağa çıkmak durumunda olan araçlar için de bir indirim açıklamadı.

Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün günlük geçiş garantisi ücretleri sokağa çıkma yasağında üzerinden hemen hemen kimse geçmeyecek olmasına rağmen ödenecek.

8.3 MİLYAR TL AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı’na göre, Ulaştırma Bakanlığı’nın Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde şirketlere verilen garantiler için 8.3 milyar lira ödenek ayrılmıştı. Bu tutara köprü, tünel ve otoyolların yanında çok sayıda havalimanı ve tren garı ödemeleri de bulunuyor.

2019'DA ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE 3 MİLYAR TL HARCANDI

2019 yılında sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne devlet tarafından 3 milyar TL'lik geçiş garantisi ücreti ödenmişti.

ARAÇ YOĞUNLUĞU ARTIYORDU

Normal koşullarda bayramda bu projelerden geçen araç yoğunluğu artıyordu. Özellikle körfez geçişi için vatandaş Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturuyordu fakat bu bayram sokağa çıkma yasağı ve il giriş çıkışlarının kapalı olmasından ötürü bu köprüde hareket olmayacak. Bu da köprünün Hazine üzerindeki yükünü artırıyor.

Avrasya Tüneli’nin ücreti dolara endeksli.

Son 3 yılda Avrasya Tüneli'nde araç garanti geçiş ücreti olarak 470 milyon TL ödendi. 2020 yılında bu ödemenin en az 400 milyon lira olması bekleniyor.

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Son güncelleme: 09:42 23.05.2020
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