Dolar kritik seviyenin altında! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Piyasalarda AB ve ABD’den yaptırım gündeminin yanı sıra corona virüsünde artan küresel yayılım ile birlikte başlayan aşı gündemleri takip edilmeye devam ediliyor. Ancak bankacılar TL’de bir sonraki yön belirleyici gelişmenin 24 Aralık’taki TCMB faiz kararı olmasını bekliyorlar.

Ağbal dün dezenflasyonu sağlamak için mevcut %15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtirken; 2021’de rezervleri artırmak istediklerini ancak bunu kur seviyesini etkilemeden yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Rezerv birikimi için güçlü sermaye akımı ve dolarizasyonun terse dönmesinin gerekliliğine dikkat çeken Ağbal, TCMB’nin kur düzeyini ya da yönünü belirlemek amacı ile bir döviz işlemi yapmayacağını da söyledi.

Faiz koridoru ile GLP’nin para politikası aracı olarak kullanılmayacağını da beliren Ağbal önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini belirtti.

Öte yandan Ağbal’ın verdiği bilgilere göre, TCMB’nin bilançosundaki Hazine tahvil stoku mevcut 80 milyar TL’den önümüzdeki yıl sonunda 64 milyar TL’ye düşürülecek.

AÇIKLAMALAR OLUMLU KARŞILANDI

Bankacılar tüm açıklamaları, geçmiş 2 yılda uygulanan piyasa dostu olmayan süreçten çıkıldığını gösterdiği için olumlu karşıladılar.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Detaylara girmeden açıklamaların tümü üzerinden konuşursak tamamı piyasa dostu. Bizi şaşırtan bir gelişme yok. Aralık ayı PPK toplantısının önemi artıyor. TCMB dün gerekliyse sıkılaştırma yapılır sinyali de verdi. Piyasa beklentisi Aralık ayı için 100-200 baz puan yeni artış seviyesinde” dedi ve ekledi:

“Şunu da not etmek lazım ki TCMB bir miktar kredibilite biriktirmiş görünüyor. Bu nedenle artış beklentilerinin bir kısmı Aralık yerine Ocak’a da kayabilir. Ancak Ağbal’ın ‘ara hedef’ olarak tanımladığı 2021 sonu için %9.4 enflasyon için oldukça sıkı bir para politikasının en az ilk yarı sonuna kadar uygulanması ve bunun maliye başta olmak üzere diğer ekonomi politikalarla da desteklenmesi gerekli. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz en kritik gelişme bu kapsamda 24 Aralık PPK olacak.”

ABD Merkez Bankası (Fed), dün akşam sona eren iki günlük para politikası toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD ekonomisindeki toparlanma güçlenene kadar finansal piyasalara nakit para aktarma konusundaki kararlılığını belirtti ve gelecek yıl için olan ekonomik beklentilerini iyileştirdi.

Küresel piyasalarda risk iştahı kısmen canlılığını korurken, dolar ise son iki yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

PPK’DA 100-200 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Piyasalarda Kasım ayında enflasyonun %14’ün üzerine çıkması ile birlikte TCMB’den önümüzdeki hafta 100-200 baz puan yeni faiz artışı beklentisi oluştu.

JPMorgan da dün yayımladığı bir raporda 200 baz puan politika faizi artışı beklediğini belirtti.

Reuters anketi henüz tamamlanmadı ancak piyasalarda genele yayılan bir artış beklentisi hakim.

Deniz Yatırım’ın bu sabahki notunda, “Dolar/TL’de azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça TL lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz” görüşüne yer verildi.

DOLARİZASYONDAN GERİ DÖNÜŞ OLACAK MI?

Son bir ayda yabancı yatırımcılar 11 milyar dolar civarında TL lehine yeni pozisyon açarken, lokaller ise aynı dönemde döviz ve altın varlıklarını yaklaşık 7 milyar dolar artırdılar.

Yılbaşından beri ise lokaller 38 milyar dolar değerinde döviz ve altın aldı. Aynı rakam 2019’da 32 milyar dolardı.

Bankacılar son birkaç günde yıl sonunun yaklaşması ile birlikte mevduat faizlerinde bir yükseliş yaşandığını, bunun da lokalleri daha çok TL’ye dönmeye teşvik edebileceğini de düşünüyorlar. Güncel veri bugün saat 1430’da açıklanacak.

Ağbal yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarını artırmasına ilişkin bir soruya dün, “Bizim tarafımızdan uygulanan doğru politikalar devam ettiği sürece yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz” yanıtını verirken, dolarizasyon için ise şirketler ve bireysellerin adımlarına farklı bakılması gerektiğini belirtti.

Ağbal şirketlerin yükümlülüklerini karşılamak adına döviz alımlarına devam edebileceklerini belirtirken, “Burada kritik olan hanehalkının önümüzdeki dönemde ellerindeki tasarrufu daha fazla TL araçlara yatırması. Ters dolarizasyon bir miktar zaman alacak olsa da, burada esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurtiçi yerleşikler tasarruflarını TL varlıklara kaydıracak” diye konuştu.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan analizde BIST100 endeksinin dün yüksek açılışın ardından test ettiği 1.410 seviyesi sonrası hafif geri çekilme yaşadığı hatırlatıldı.

Kapanışın 1392.45 seviyesinde gerçekleştiği belirtilen notta, “BIST'te beklentimiz paralelinde 1400-1415 bandındaki direnç bölgesinin test edilmesi sonrasında sınırlı geri çekilme yaşanıyor.

Saatlik periyot için ortalamalarda bir miktar zayıflama görülse de hareket, bu aşamada kısa periyot için destek bölgesi olarak belirtebileceğimiz 1385/60 bandı üzeriyle sınırlı durumda.

Dolayısıyla yaşanan geri çekilmeyi olağan-sınırlı aşağı eğilim olarak değerlendiriyoruz. Bu bant üzerindeki hareketin korunmasını yukarı yönlü beklentinin kısa periyot için dahi korunması olarak görüyoruz.

Bu paralelde 1400-1415 bandına yönelik beklentinin geçerli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Sonrasında 1450 bölgesi gündeme gelebilecektir.

BIST100'de 1380-1370-1350 destek, 1400-1415-1450 direnç olarak belirtilebilir.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde FED'in dün akşam yaptığı toplantı sonrası faiz oranını ve varlık alım miktarını değiştirmemesi sonrası değer kaybeden dolar endeksi eşliğinde dolar/TL’nin de 7.7880 desteğini test ettiği belirtilerek, “7.7880 desteğinin kırılması ve altı fiyatlamada 7.4000 ve 7.2060 destek olarak izlenebilir. 7.7880 desteği üzerinde tutunma sağlanması halinde ise 7.9500 ve 8.0400 direnç oluşturabilir.” denildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz gün takip edilen gelişmelere ve gerçekleşecek olan yılın son FOMC toplantısı öncesi Dolar çevresindeki zayıflık zaman zaman değerli metalin güne yükselişle başlamasına neden olmuştu.

Gün içerisinde piyasalardaki aşı iyimserliği ve risk iştahındaki talebe ek olarak gerçekleşen Fed toplantısı yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdı.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1.865 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile

ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1.860, 1.852 ve 1.845 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1.870, 1.876 ve 1.882 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.