Dolar ne kadar oldu? (10.07.2020)

Türkiye’de işsizlik, ABD’de üretici fiyatları verilerinin takip edileceği güne dolar/TL 6,85 seviyesinin üstünde başladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.
BDDK, Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk Lirası limit, 2000 Türk Lirasına çıkardı.
Çin’de 4, Güney Kore’de ise 45 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.
Almanya’da 395 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.
IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, hükümetlerin corona virüsü salgınından etkilenen şirketlere likidite desteği sağlamaya odaklanmaktan, bu şirketlere
“sermaye benzeri” destek sağlamaya kaymaları gerektiğini söyledi.