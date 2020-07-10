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Dolar ne kadar oldu? (10.07.2020)

Piyasaların TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı işsizlik verilerini beklediği güne dolar/TL 6,85 seviyesinin üstünde başladı.

Sozcu.com.tr
08:13 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (10.07.2020)

Türkiye’de işsizlik, ABD’de üretici fiyatları verilerinin takip edileceği güne dolar/TL 6,85 seviyesinin üstünde başladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.

BDDK, Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk Lirası limit, 2000 Türk Lirasına çıkardı.

Çin’de 4, Güney Kore’de ise 45 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Almanya’da 395 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, hükümetlerin corona virüsü salgınından etkilenen şirketlere likidite desteği sağlamaya odaklanmaktan, bu şirketlere
“sermaye benzeri” destek sağlamaya kaymaları gerektiğini söyledi.

Bugün saat 10:00’da açıklanacak nisan dönemi işsizlik verileri mart-nisan-mayıs aylarını kapsayacağı için karantina dönemindeki işsizlik tablosuna ışık tutacak.

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Son güncelleme: 08:21 10.07.2020
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