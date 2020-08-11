Dolar ne kadar oldu? (11.08.2020)

Dolar/TL’de yatay seyir Merkez Bankası’nın geçmişte de bir çok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ardından geldi.

Öte yandan TCMB adımlarıyla birlikte mevduat, kredi faizleri yükseldi. Bankacıların verdiği bilgilere göre kamu bankalarının ucuz konut kredi faizlerinin de aralarında bulunduğu faizler yükseltildi.

Üç puana yaklaşan artışlarla TL cinsi 1 ay vadeli mevduat faizlerinde yüksek miktarlı işlemlerde %11 seviyelerine yaklaşıldı. BDDK da bu sabah yaptığı açıklamada 1 Ağustos’tan itibaren mevduat bankaları için %100 ve katılım bankaları için %80 olarak belirlenen aktif rasyosu sırasıyla %95 ve %75 olarak düzenlenmesine karar verildiğini açıkladı.

Böylece sert faiz indirimleri süreci yerini üstü kapalı da olsa faiz artışlarına bıraktı. Piyasa bir kaç gün sürecek likidite adımlarıyla faiz artışlarının nerede duracağını yani %11.25 geç likidite penceresinin kullanılıp kullanılmayacağını yakından takip etmeye başladı.

Bankacılar %11.25 faiz oranının mecvut ve beklenen enflasyona yakın olması nedeniyle TL’de hem lokal hem de yabancı işlemlerinde iyimserlik getirebileceğini düşünüyor.

Yine de politika faizinde de benzer adımlar bekliyorlar. Deutsche Bank bugün yayımladığı araştırma notunda Türk Lirasını dünyanın en ucuz para birimi olarak tanımlarken TCMB’nin bu ay kadar yakın bir sürede likidite adımlarını doğrudan politika faizi artışı ile pekiştireceğini öngördü.

TCMB piyasaya sağladığı likiditenin kompozisyonunda ve dolayısıyla maliyetinde değişikliğe giderek TL faizini artıracak adımlara yöneldi. TCMB piyasayı politika faizinin üzerinde %9.75 seviyesinden fonlarken bankalararası piyasada gecelik faiz %9.75 civarında oluştu. TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti.

Goldman Sachs ise dolar/TL’nin 6 aylık tahminleri olan 7.5’e yaklaştığına dikkat çekerek, “Kısa vadede, yerel olarak artan yabancı para mevduatları ve kötüleşen enflasyon görünümü, sınırlı rezervler, dış finansman açığı ve etkin kısıtlayıcıların aleyhine çalışan alışılmadık bir politika bileşimi içeren ortam göz önüne alındığında, dolar/TL’de riskler yukarı yönlü.

Bu doğrultuda dolar/TL tahminlerimizi 3, 6 ve 12 ay için 7.75, 8 ve 8.25’e yükseltiyoruz” dedi. Kurumun daha önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.5 ve 8 seviyesindeydi TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekiyor.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları sadece iki haftada 9 milyar dolar artarak 204 milyar dolardan 213 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. Commerzbank’tan Tatha Ghose, “Döviz kuru üzerindeki baskı gerçekten artmadığı takdirde, dolar/TL 8.50 gibi seviyelere göndermedikçe, yeniden daha anlamlı bir politikanın düşünülmesini bekleyemeyiz.

Defalarca yazdığımız gibi, bu bankacılık sisteminin düzeltme çalışmaları veya kısmi sermaye kontrol tedbirlerinin hiçbir karışımı lira trendini tersine çevirecek güce sahip değil” dedi.

Düşük faiz politikasının bir sonucu olan yabancı döviz çıkışlarını ve lokal döviz talebini desteklemek adına kamu 2019’dan beri 110 milyar doları aşan döviz arzı yarattı. Bu politikaların bir sonucu olarak ise rezervler piyasanın sorguladığı seviyelere geriledi. Piyasada faiz artışı beklentileri oluştu. Yeni kaynak olmaksızın bu politikanın mevcut rezervlerle sürdürülemeyeceği yönünde. (REUTERS)