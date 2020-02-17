Dolar ne kadar oldu? (17.02.2020)

Geçen haftayı 6,05 seviyelerinde kapatan dolar/TL kuru, haftaya da aynı seviyelerde başladı. Gece saatlerinde 6,06 seviyelerini gören kur, sabah 08.15 itibarıyla 6,05 seviyelerinde.

Geçen haftayı 6,56 seviyelerinde kapatan euro/TL kuru da, haftanın ilk gününde gece saatlerinde 6,57 seviyelerine çıktıktan sonra sabah 08.15 itibarıyla 6,56 seviyelerinde yer alıyor.

Piyasaların en çok takip ettiği konu, İdlib gerilimi. Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle geçen hafta baskı altında kalmaya devam etmiş, 14 Şubat’Ta dolar/TL, en son Mayıs 2019’da görülen 6,0680’e kadar kadar yükselmişti.

Piyasalar Suriye ve Türkiye askeri kuvvetlerinin daha çok karşı karşıya gelme ihtimalinden endişeli.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararı piyasaların seyri açısından önemli olacak. Son aylarda artan enflasyon nedeniyle faizde yeni indirim alanı daralsa da uzmanlar TCMB’nin büyümeyi önceleyerek tekrar faiz indirmesini bekliyor. (SOZCU.COM.TR-REUTERS)

