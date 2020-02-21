Dolar ne kadar oldu? (21.02.2020)

İdlib’deki gelişmelerin izleneceği, Fitch kararının açıklanacağı güne Dolar/TL 6,10 seviyesinden başladı.

Foreks anketinde analistler Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu ‘BB-‘, görünümünü ise ‘Durağan’ olarak koruyacağı tahmininde bulundu. Fitch kararı gece yarısından sonra gelecek.

Dolar/TL bugün en düşük 6,0869, en yüksek 6,1074 seviyesini gördü.

Euro/TL 6,59 seviyesinden güne başladı.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

İdlib’de yaşanan gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz, ne maksadımız var. Böyle bir şey asla söz konusu değil.” dedi. (FOREKS-SOZCU.COM.TR)

