Dolardan kaçan altına koştu

Corona virüsünün ABD, Avrupa ve Çin'in bazı bölgelerinde yeniden çıkışa geçmesiyle artan ikinci dalga endişeleri ve ABD-Çin gerilimi altına olan talebi daha da körüklüyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün 1.945 dolara kadar çıktı ve 2011'de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesini 20 dolardan fazla aştı. Yükselişin etkisiyle Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın fiyatı da 428.57 lirayı gördü. Rekor seviyeye ulaşan gram fiyatı 2020'ye 290 liradan başlamıştı, 7 aylık artış yüzde 47'yi buldu.

EURO 8 LİRAYI GEÇTİ

ABD ve Çin arasında Mart 2017'den itibaren devam eden ticaret savaşlarında tansiyon, son olarak iki ülkenin konsoloslukları kapatması ile yükseldi. Bu gerilim halihazırda yükselişte olan altına talebi desteklerken, dolar üzerindeki baskıyı da artırdı. ABD Dolar Endeksi 94'ün altına inerek, son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar küresel ölçekte değer yitirirken, son dönemlerde güvenli yatırım araçları arasında gösterilen Euro ise Avrupa Birliği'nde onaylanan yeni teşvik paketinin de etkisiyle dolara karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesi 1.1763 seviyesine yükselerek Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Euro'daki yükseliş yurtiçi piyasaları da etkiledi. Euro, günü 8.0720 liradan tamamladı. Yaklaşık iki aydır 6.85 lira yakınında dar bantta fiyatlanan dolar hareketliliğin etkisiyle günü 6.8890 liradan tamamladı.

2 BİN DOLARIN ÖNÜ AÇIK

Altın fiyatlarında 2.000 dolar üstü fiyatlamaların önünün açıldığını kaydeden Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Buna karşılık hisse senetleri duruma hâlâ uyumsuzluk gösteriyor. Hisse senetlerinde bir düzeltme yaklaşıyor, muhtemelen bunu da ABD'de seçim fiyatlaması ile beraber göreceğiz. Negatif reel faiz oranları ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının genişlemesini sürdüreceği beklentileri geniş perspektifte de altın ve gümüşte daha yüksek seviyeler göreceğimize işaret ediyor” dedi.