Drone teknolojisi 5G ile uçacak

Gelişen teknoloji ile birlikte kullanım alanları artan drone'lar, her ne kadar sadece havada kullanıldığı sanılsa da, karada ve denizde de etkin rol alıyor. Uzaktan kumanda edilen drone'ler, madenlerde ve deniz altında istenilen yöne hareket ettirilip görüntü alıyor ve sensörleri ile hassas ölçümler yapabiliyorlar. Son yıllarda hızla büyüyen küresel drone hizmet pazarı 127 milyar dolara ulaştı. Drone kullanımının hızla arttığı sektörlerden birisi olan tarımda, eskiden çok yüksek maliyetler içeren, ancak çok büyük tarım işletmelerinin bütçe ayırabildiği teknolojiler artık çok makul rakamlara her ölçekte tarımcının kullanımına sunuluyor.

TARLALARI İLAÇLIYOR

Hayatın pek çok alanında drone'ların kullanıldığını söyleyen Huma İnsansız Araç Çözümleri CEO'su Naci Cansun, özellikle tarımdaki kullanımında verimlilik artışına dikkat çekiyor. Tarım arazilerinin incelenmesinde drone'ların yoğun bir şekilde kullanıldığını ifade eden Cansun, “Tarlaların ilaçlanmasında drone kullanılıyor. Traktörün giremediği yerlere giriyor. Sensörleri ve kameraları var. Çok hassas ölçümler yapıyorlar” diye konuştu. 5G teknolojisinin gelmesi ile birlikte drone kullanımının artacağını belirten Cansun, bu teknoloji ile drone'ların dünyanın her noktasından kontrol edileceğini kaydetti. Cansun, “5G devreye girdiği zaman nesnelerin interneti gibi drone'ların interneti olacak” dedi.

HER İŞTE KULLANILIYOR

Türkiye'nin gelişen drone teknolojisinde söz sahibi olabileceğini dile getiren Cansun, şöyle konuştu: “Yaptığımız her işin içinde artık bunlar var. Sadece havada değil, deniz altında ve karada gidenler de var. Uzaktan kumandalı. Bunların otomasyonu çok önemli. Eskiden dalgıçlar gemileri kontrol ediyordu, şimdi drone'lar kontrol ediyor. Kültür Bakanlığı hırsızlık ve kaçak kazıları kontrol ediyor. Arkeologlar yeraltı kazıları için kullanıyor. Madenciler için nerede ne var onları tespit ediyorlar. Dünyada en çok inşaat ve altyapı inşaatında kullanılıyor. Bizde şu an büyük projeler azaldığı için çok kullanılmıyor.”

ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM VERİLİYOR

Kamu drone kullanımında iyi noktada olmasına karşın halen özel sektörün bunu yeterince kullanmadığını söyleyen Naci Cansun, ABD'de 2 milyon kayıtlı drone kullanıldığını, Türkiye'de ise bu rakamın sadece 50 bin olduğunu belirtti. Cansun, “Kamuda imar, tapu kadastro, peyzaj alanlarının belirlenmesinde, güvenlik ve trafikte de kullanılıyor. Esas olarak bizi ilgilendiren insan. Düğmeye basan insanın bilinçli olması önemli. Sivil havacılığın açtığı drone eğitimleri var. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operasyonları Programı devreye alındı” dedi.