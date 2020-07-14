Dünya yeniden karantina altına giriyor

Corona virüsü salgınında vaka sayısı azalınca tüm dünyada ülkeler karantina tedbirlerini kademe kademe kaldırdı. Ekonomi yeniden açıldı. Ancak bunun sonucu, salgının yeniden hız kazanması oldu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bazı ülkeler yeniden tamamen karantina altına girmek zorunda kalabilir.

Son dönemde vaka sayılarında rekor artış yaşanıyor. Birçok ülke de bunun sonucu olarak karantina tedbirlerini geri getirdi. Türkiye'de bu yönde bir adım yok. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na işaret ederek, “İllerdeki vaka seyrine göre il bazında bir takım kısıtlamalar olabilir” dedi. İşte corona virüsüne karşı dünyada alınan yeni önlemler…

ABD

Başkan Donald Trump'ın karşı çıkmasına rağmen eyaletler bir bir tekrar karantina tedbirlerini uygulamaya başladı. 27 eyalette ekonominin yeniden açılması askıya alındı. California'da barlar, restoranlar (açık havada hizmet verenler hariç), sinema salonları, müzeler, alışveriş merkezleri, kuaförler yeniden kapatıldı. New Mexico'da barlar ve restoranlara yasak geldi. Oregon'da ise kapalı alan etkinlikleri yasaklandı.

AVUSTRALYA

Ülkenin ikinci büyük eyaleti Victoria'da geçtiğimiz haftalarda vaka sayısı yeniden yükselmeye başlamıştı. Bunun üzerine, salgının ilk dönemlerindeki gibi halk marketlere akın etmiş, rafları boşaltmıştı. Salgın kontrolden çıkmaya başlayınca, ülkenin en büyük şehri Melbourne'da karantina tedbirleri geri döndü.

İnsanlar 6 hafta boyunca sadece acil ihtiyaçları, egzersiz ve iş için evlerinden çıkabilecek. Okullar yeniden uzaktan eğitime geçiyor. Restoranlarda sipariş sistemine dönülüyor. Ayrıca komşu eyaletlerle sınır kapatıldı. Polisten yapılan açıklamada, tedbirlerin uygulanması için şehrin her bölgesinde kontrol noktaları kurulduğu, adeta ‘çelikten bir halka' oluşturdukları bildirildi.

HONG KONG

Ülke son dönemde Çin'in çıkarttığı güvenlik yasasıyla gündemde olsa da corona virüsü salgını yeniden kendini hissettirmeye başladı. Haftalar sonra yeni vakalar tespit edildi.

Hükümetin talebiyle, 18 Haziran'da kapılarını açan Disneyland yeniden kapanma kararı aldı. Hong Kong'da yerel uçuşlarda corona virüsü testi zorunluluğu getirildi. Ayrıca okulların yeniden kapatılması da gündemde.

HİNDİSTAN

Hindistan, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinayı en sıkı uygulayan ülkelerin başında geliyordu. Tam iki ay boyunca insanlar evlerine kapandı. Bu sayede kontrol altına alınan salgın son dönemde yine yükselişe geçti.

Bu nedenle yerel karantina uygulamaları yeniden başladı. 28 Haziran'dan beri Guwahati şehrinde tam karantina uygulanıyor. Marketler bile kapalı. 6 Temmuz'da Thiruvananthapuram, 9 Temmuz'da Patna ve 10 Temmuz'da Pune şehirlerinde karantina uygulaması geri döndü.

İSPANYA

Avrupa'da salgından en çok etkilenen İspanya'da, yeniden bazı kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Lugo Eyaleti'nde yer alan Marina'da vatandaşların bulundukları bölgeden çıkışları yasaklandı.

Katalonya, Costa del Sol ve Balear Adaları'nda maske takmak zorunlu hale getirildi. 140 bin kişinin yaşadığı Lleida'da halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi. Ayrıca düğünler iptal edildi, 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı, restoranlar yeniden sadece dışarıya siparişle çalışmaya başladı.

PORTEKİZ

Lizbon bölgesinde yaşayan yaklaşık 700 bin kişi 1 Temmuz'dan beri karantina uygulaması altındaydı. Bugün karantina sona erecek ancak vaka sayılarının durumuna göre süre uzatılabilir.

İNGİLTERE

Leicester şehrinde 30 Haziran'dan beri uygulanan karantina sona erdi. Ancak ülkede maske takmanın zorunlu hale getirilmesi bekleniyor.

FİLİPİNLER

250 bin nüfuslu Navotas'ta iki hafta sürecek karantina uygulaması başlıyor.

FAS

Vaka sayılarının artması üzerine 1 milyon insanın yaşadığı Tanca şehri pazartesi gününden başlayarak yeniden karantina altına girdi. Şehir içi ulaşım yasaklandı. Ülkedeki corona virüsü vakalarının yaklaşık beşte biri Tanca'da görüldü.

İSRAİL

Ülkede 7 Temmuz'da yeni tedbirler alındı. Buna göre barlar ve spor salonları yeniden kapatıldı. Bazı kasaba ve mahallelerde ise tam karantina uygulamasına geçildi.

GÜNEY AFRİKA

Ülke genelinde maske takılması yeniden zorunlu hale geldi ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Pazar günü ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulandı.

KOSOVA

Vaka sayılarının artması sebebiyle, camilerdeki ibadetler için aynı anda 50’den fazla kişinin bulunamayacağı bildirildi. 65 yaş üstü ve 16 yaş altındaki kişilerin ise evlerinde ibadet etmesine karar verildi.

TAYLAND

Altı haftadır yeni vaka bildirmeyen Tayland’da ikinci dalga ihtimali düşünülerek, sınır güvenlik kontrolleri artırıldı.

JAPONYA

Tokyo’daki bir tiyatro oyununa katılanlardan oyuncular da dahil 20 kişinin testi pozitif çıktı. Yetkililer, tiyatroda yer alan 800’den fazla kişiyi bulmaya çalışıyor. Bu olay sonrası ülke, hasta takip sisteminin güçlendirilmesi için adımlar atmaya karar verdi.