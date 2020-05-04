Efsane yatırımcı Buffet’tan ilk çeyrekte 50 milyar dolar zarar

Efsane yatırımcı Warren Buffetın kurucusu ve CEO’su olduğu Berkshire Hathaway, 2020’nin ilk çeyreğinde 49,7 milyar dolar net zarar açıkladı. Bu rakam, şirketin şimdiye kadar kaydettiği en büyük zarar ve tarihte bir şirketin çeyreklik bazda kaydettiği en büyük üçüncü zarar oldu.

Berkshire Hataway geçen yıl aynı dönemde 21,7 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Dünyanın en zengin 5. kişisi olan Buffet’in serveti de yıl başından bu yana 17,2 milyar dolar azalarak 72 milyar dolara geriledi.

Finanstan sanayiye, ulaşımdan perakendeye kadar birçok şirkette ortaklığı bulunan Berkshire Hataway, corona virüsü salgınından en çok etkilenen şirketlerden biri oldu.

KASASINDA NAKİT 137,3 MİLYAR DOLAR VAR

Şirket, Mart’ın ilk yarısına kadar işlerin iyi olduğu ancak sonrasında tablonun hızla değiştiği belirtildi.

Şirketin hisse senedi yatırımlarının değerinin bu süreçte 54,5 milyar dolar azaldığı belirtildi. Borsada işlem gören Berkshire Hataway hisseleri de yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Şirketin, Apple, Bank of America, Coca-Cola, Wells Fargo ve Kraft Heinz gibi dev şirketlerde hissesi bulunuyor.

Şirketin kasasında nakit 137,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİNİN DEĞERİNDEN FAZLA

Türkiye’nin halka açık en değerli ilk 10 şirketinin piyasa değeri 29 Nisan 2020 itibarıyla 44 milyar dolar zarar seviyesinde bulunuyor.

Berkshire Hataway’in bir çeyreklik zararı, İstanbul Havalimanı’nın açıklanan 10,2 milyar euroluk yatırım maliyetinin dört katını aşıyor.