Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’ya ödül

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, İngiltere merkezli Finans Kulübü tarafından ‘Türkiye'nin umut vadeden Özel Sektör Yöneticisi’ ödülüne layık görüldü.

KORKMAZ KARACA KİMDİR?

Korkmaz Karaca 1978’de İstanbul'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi eğitimi aldı. Lise yıllarından itibaren iş hayatına atılan Korkmaz Karaca bir çok özel sektör kuruluşunda yönetici olarak görev yaptı. Türkiye'nin ve dünyanın gübre sektöründeki önemli oyuncularından İsviçreli İndagro firmasının Türkiye temsilciliğini yaptı.

Mega Varlık A,Ş., Dap Holding, Sbk Holding, Doğan Holding, Yeditepe Faktoring, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş. başta olmak üzere birçok özel sektör şirketine danışmanlık hizmeti verdi.

Sözcü Gazetesi’nde yazıları yayımlandı. 2007 – 2009 yılları arasında Fox TV'de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010 – 2017 yılları arasında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın danışmanlığı görevinde bulundu.

8 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

2009 yılından itibaren Merve Karaca ile evli olan Korkmaz Karaca’nın bir de çocuğu var. Korkmaz Karaca iyi derecede İngilizce biliyor.