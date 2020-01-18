Elektrik şirketine ceza hangi kapsamda kesildi?

İstanbul Fatih'te yaşamına son veren dört kardeşin elektriğini kesen CK Elektrik'e 888 bin 397 TL ceza kesildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz cezanın kanunun hangi ilgili maddesi çerçevesinde kesildiğini açıklamadı.

Yılmaz, “Biz sektörümüze hep şu mesajı veriyoruz; vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olacaksınız. Aksi halde tüketiciyi üzeni biz de üzeriz diyoruz” dedi. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda elektrik dağıtıcısı firmalara hangi koşullarda ceza kesilebileceği belirlenmiş.

16 MADDE’NİN A, B VEYA C BENDİNDEN CEZA KESİLDİ

6446 sayılı kanunun 16'ıncı maddesinin a,b ve c bentlerinin ihlal edilmesi durumunda şirkete 888 bin 397 TL ceza kesilebiliyor. Elektrik borcu olan dört kardeşin ödenmemiş üç faturasından dolayı elektriğini kesen CK Elektrik'e bu maddelerden biri kapsamında ceza verilmiş olması muhtemel. 6446 sayılı kanunun 16. Maddesinin a bendine göre; istenen bilginin eksiksiz veya yanıltıcı olarak verilmesi, b bendine göre; aykırı durumların 30 gün içinde düzeltilmemesi, c bendine göre; düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırılık yapılması sebebiyle şirketlere 888 bin 397 TL ceza kesilebiliyor.

CK: CEZANIN GEREKÇESİNİ EPDK AÇIKLASIN

Sozcu.com.tr'nin ulaştığı üst düzey CK Elektrik yetkilileri ise kendilerine kesilen cezanın içeriği hakkında yorum yapmadı. Yetkililer, “Cezayı kesen EPDK olduğu için gerekçeyi onlar açıklamalı” yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Fatih’te dört kardeşin intiharı geçen aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay, Fatih, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, “Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin.” şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

2012'DE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Bir kamu şirketi olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 2012 yılında 1 milyar 960 milyon dolar bedelle Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu’na satılmıştı.

2016 yılında Limak’ın ortaklıktan ayrılmasının ardından şirketin adı CK Enerji Boğaziçi Elektrik olarak değiştirilmişti.

İstanbul’un Avrupa Yakası'nda faaliyet gösteren şirketin Türkiye genelinin yüzde 8’ine denk gelen yaklaşık 4,5 milyon abonesi bulunuyor.