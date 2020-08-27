Enerji Bakanı: İstekli olanlar ihaleye girebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Dönmez Türkiye’nin bulduğu doğalgaz kaynağı ile ithalatın kademeli olarak azalacağını söyledi. Bakan Dönmez, “Uzun dönemli doğalgaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhütleri var. Bu kontrat sürelerine sadık kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak” diyerek Türkiye’nin doğalgaz ithal etmeye devam edeceğini belirtti.

‘2023’TE DOĞALGAZ FİYATI DÜŞER’

Dönmez gazın çıkarılmasıyla birlikte 2023 itibarıyla doğalgaz fiyatlarının düşeceğini savundu. Bakan Dönmez, “2023 itibarıyla doğalgaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek. Bölgesel olarak Avrupa'yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç. Biz çeşitli kaynaklardan çeşitli fiyatlara doğalgaz alıyoruz. Fiyatlar artı eksi değişebilir. Biz müşteriye tek fiyat sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU İŞE İSTEKLİ OLAN ULUSLARARASI FİRMALAR İHALEYE GİREBİLİR’

İki ay içinde yeni bir doğalgaz rezervi bulunabileceğini ima eden Bakan Dönmez boru hattı ve terminal işletmelerinde uluslararası şirketlerin de ihaleye girebileceğini söyledi. Bakan Dönmez, “2 aya yeni müjde gelebilir. Bir keşif yapıldıktan sonra üretim aşamasına geçildiğinde boru hatlarının yapımı ve kıyı terminallerinin yapımı da uzmanlaşmış şirketler var. Bunlar önemli ama bu konularda uzmanlaşmış firmalar var. Uluslararası bu işe istekli olanlar ihalelere girebilir. Sahada biz çıkardık biz işleteceğiz. Orada 80 yıllık milli kuruluş var. Daha ekonomik olduğu için dış kaynak kullanımıyla çözüyorsun” ifadelerini kullandı.

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