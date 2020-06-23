Esnek çalışma tasarısına 50 yaş ve üstü ne diyor?

Uğur AKAGÜNDÜZ İsmail AKIN Uğur ENÇ Evren DEMİRDAŞ

50 yaşın üstündeki vatandaşların sözleşmeli olarak çalıştırılmasının önünü açacak kanun bu hafta Meclis’e geliyor. Yasa Meclis’ten geçerse 50 yaşın üstündeki personelin sözleşmeli olarak çalıştırılmasının önü açılacak. Böylece patron iş akdine son verdiğinde kişilere tazminat ödemek zorunda kalmayacak.

SÖZCÜ muhabirleri 50 yaşın üstündeki çalışanların düzenlemeye nasıl baktığını sordu. İşte aldıkları yanıtlar…

Edirne’den Arif Kuday (59) yeterince bilgilendirme yapılmadan teklifin meclise apar-topar getirildiğine dikkat çekti. Kuday şöyle konuştu: 50 yaş üstü ve 20 yaş altı çalışacak olan insanlarla ilgili sözleşmeli çalışma. Yani 2 yıl sözleşme yapacaklar, 2 yılın sonunda işi son bulduğunda ne ihbar, ne de kıdem tazminatı ödenecek. Bu ülkede daha önce de kölelik yasaları gündeme getirildi. Bu da kölelik yasalarından bir tanesidir.

‘KARŞI TARAFA BÜYÜK İNSİYATİF’

Tazminatsız, sigortasız hiçbir hakka sahip olunmayan bir düzen getirilmek istendiğine işaret eden Nevzat Çöl, “Demek ki 50 yaşın üzerinde ki hiç kimseyi sigortalı yapmayacak. Karşı tarafa büyük bir inisiyatif bırakmış olunuyor. Yani hazırlanan yasa tamamıyla işverenin lehine olan bir şey. Kıdem tazminatlarının kaldırılması yönünde bir çalışma. Üniversiteyi bitiren bir kişi 25 yaş üstüne kadar sigortasız olacak” dedi.

‘SENDİKALAR SESİNİ YÜKSELTMELİ’



Elazığ'da yaşayan Savaş Zafer (50), kendisine göre ülkede işsizliğin en büyük sebeplerinden birinin yurt dışından gelen kaçak işçiler olduğunu söylüyor. Zafer, “Bundan dolayı Türkiye’nin kendi insanı işsiz kalıyor. Böyle bir maddenin meclise sunularak sömürünün yasallaştırılmasının önünün açılmasının hedeflendiğini düşünüyorum. Esnek çalışma çalışanların emeklerinin sömürülmesinden sosyal haklarının hiçe sayılmasından başka bir şey ifade etmiyor çalışanlar için. Bu teklif yasalaşırsa çalışanların sorunları daha da büyür bunu engellemek için işçilerin ve işçi sendikalarının kolektif bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor” diyor.

’50 YAŞ VE ÜZERİNDEKİLER İŞTEN ÇIKARILACAK’

Sanayinin başkenti Kocaeli'nde yaşayan Özcan Aktaş (67), yasa teklifinin 50 yaş ve üzerindekiler için çok kötü olduğunu söyleyerek “Zaten 50 yaşından sonra kimse personel çalıştırmak istemiyor. Bu 50 yaş ve üzeri için büyük sorun yaratacak. Herkes sözleşmeli çalışma adı altında 50 yaş ve üzerindekileri işten çıkaracak. Bu yeni düzenleme kesinlikle 50 yaş ve üzeri için geçerli olmamalı” dedi.