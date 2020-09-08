Eurostat açıkladı: Türkiye’de alkol fiyatları AB ortalamasının 2 katı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), bugün Avrupa genelindeki alkollü içki fiyatlarını karşılaştıran verileri yayımladı.

Buna göre, Avrupa’da alkollü içkinin en pahalı olduğu ülkeler sırasıyla İzlanda, Norveç ve Türkiye oldu. En ucuz olduğu ülkeler ise Bosna, Kuzey Makedonya ve Romanya olarak sıralandı.

TÜRKİYE EN PAHALI 3. ÜLKE

Satın alma gücü paritesiyle yapılan hesaplamaya göre, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede alkollü içkilerin fiyat seviyesi 100 endeks puanı alırken, bu rakam Türkiye’de 193,5 oldu. Yani Türkiye’de alkol fiyatları, AB ortalamasının yaklaşık 2 katı seviyede bulunuyor.

AB üyesi olmayan İzlanda 265,3, Norveç 260,8 endeks puanıyla listenin zirvesinde yer aldı. Bu iki ülkeyi Türkiye takip etti.

AB üyesi ülkeler arasında alkolün en pahalı olduğu ülke, 190,7’lik endeks puanıyla Finlandiya oldu.

Satın alma gücü paritesi (SAGP) hesabında, ürün ve hizmetlerin ülkeler arası fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmakta kullanılan SAGP kuru kullanılıyor. SAGP kuru, 1 ABD dolarının ABD’de satın aldığı ürün veya hizmetin, diğer ülkenin para birimiyle diğer ülkede kaça alınabildiğini gösteriyor. 2019 verilerine göre, Türkiye'de 9 bin 750 dolara alınabilen belirli mal ve hizmetlerden oluşan sepet, ABD'de 28 bin 500 dolara satın alınabiliyor.

VERGİLER ÜRÜN FİYATINI KATLIYOR

2002’de 8,25 TL olan 70’lik rakının fiyatı, şu an 160 TL. Tüketici fiyatlarında 18 yıllık artış yaklaşık yüzde 400 iken, rakı fiyatları bu dönemde yüzde 1840 oranında arttı.

Başkent Üniversitesi'nden vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, alkol oranı yüzde 45 olan bir 70'lik rakının; bayi kârı dâhil ürün fiyatı 48,05 TL. Bu rakama 87,97 TL’lik ÖTV ve 24,48 TL’lik KDV eklendiğinde satış fiyatı 160,50 TL’ye yükseliyor.