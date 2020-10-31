Ezogelin bu kış ithal mercimekle pişecek

Tüm dünya gıdada kendi kendine yeter hale gelmek için mücadele ederken Türkiye büyük bir krizin eşiğinde. Sektörden gelen veriler bu yıl kırmızı mercimekte hasatın 190 bin tonda kaldığına işaret ediyor. Üretimdeki bu kan kaybı, TÜİK verilerine göre yıllık 364 bin ton tüketim olan Türkiye'de 2020 sonu itibarıyla kırmızı mercimekte yerlilik oranının yüzde 50'ye gerileyeceğini ortaya koyuyor.

Durum, Global Bakliyat Konferansı'nda konuşan Armada Gıda CEO'su Fethi Sönmez'in şu sözleri ile net biçimde ortaya kondu: “Bu yıl kırmızı mercimekte üretim 190 bin ton oldu. Bu, hükümetin resmi beklentisi olan 331 bin tonun çok çok altında. Üretim Türkiye'de 2017 seviyesi olan 300 bin tonun dahi çok altında kalmış durumda. Durumu gelen kamyonlardan gün gün takip ediyoruz.”

Bu verilere göre Türkiye kırmızı mercimekte ciddi bir ithalatçı haline gelmiş durumda. Sönmez, ithalatın işlenerek 3'üncü dünya ülkelerine ihraç edildiğini söyledi. Ancak verilerdeki artış dikkat çekici boyutta. Türkiye'nin kırmızı mercimekte 2019 yılı ilk sekiz aylık ithalatı 186 bin ton iken bu yıl aynı dönemdeki ithalat 353 bin tona fırladı.

BAĞIMLILIK ARTIYOR

TÜİK verilerine göre kırmızı mercimekte yeterlilik oranı geçtiğimiz yıl yüzde 75'e kadar geriledi. Türkiye kırmızı mercimek tüketimi TÜİK'e göre yıllık 364 bin ton, kişi başı tüketim ise yıllık 4.4 kilogram. Bu verilere göre 190 bin tonluk üretimle 2020'de kırmızı mercimekte yerlilik oranı yüzde 52'ye kadar gerilemiş olacak.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Başkanı Murat Kapıkıran gelişmelerle ilgili, “Üretim maliyetlerindeki artışa karşın, ürün fiyatlarının bu artışı karşılayacak oranda artmaması ve bu olumsuzluğun doğru tarımsal destekleme politikaları ile karşılanmaması mercimek üretiminde azalmaya, ihtiyacın ithalat yoluyla karşılanmasına neden oldu. Üretim odaklı tarım politikaları radikal olarak uygulanmadıkça ithalat bağımlılığı artarak devam edecek” dedi.