Fırıncılar odasından zam ya da destek talebi

İstanbul'da son 5 yıldır ekmeğe sadece bir kez zam yapıldığını ve 2015 yılında 1 liraya satılan 200 gramlık ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satıldığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, maliyet girdilerindeki artış sebebiyle fırıncıların zor durumda olduğunu söyleyerek zam talep ettiklerini belirtti.

Beş yıl boyunca enflasyonun yaklaşık yüzde 60 arttığını ifade eden Erdoğan Çetin, un, doğal yaz, işçi ücretleri, maya gibi maliyetlerin önemli ölçüde arttığını ve bu durumun fırıncı esnafını zor duruma soktuğunu söyledi.

GİRDİ FİYATI SERBEST PİYASA, SATIŞ İÇİN KOMİSYON

Ekmek fiyatlarının belirlenmesinin devlet yetkililerinin bulunduğu bir komisyonda kararlaştırıldığını ifade eden Erdoğan Çetin; un, maya, yakıt gibi girdi maliyetlerini ise serbest piyasa şartlarının belirlediğini söyledi ve “Bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

BUĞDAY TABAN FİYATI ARTTI UNA ZAM GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2019'da 1 lira 35 kuruş olan buğday taban fiyatlarının bu yıl 1 lira 65 kuruşa çıktığını söylemesinin ardından fırsatçılık yapıldığını belirten Çetin, “Değirmenciler burada fırsatçılık yaptı. Stoklarında buğday olmasına, yeni ürün almamalarına rağmen, Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından una yüzde 15 zam yaptılar. Yeni buğday almadan neden una zam yapılıyor?” diyerek duruma tepki gösterdi.

EYLÜL EKİM'DE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bu yıl, iklim ve zararlılardan kaynaklanan sebeplerle buğday kalitesinin düşmesinin beklendiğini söyleyen Erdoğan Çetin, eylül ve ekim aylarında un fiyatlarında yeni zamlarla karşılaşacaklarının öngörüldüğünü ifade etti.

‘KİLOGRAM FİYATI 8.75 OLSUN'

Ekmek üretiminde fiyat girdilerinin fırıncı esnafını olumsuz etkilediğini, birçok işletme sahibinin iş yerini devrettiğini, bazı işletmecilerin ise fırınlarını kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Erdoğan Çetin, taleplerinin 1 lira 25 kuruş olan 200 gramlık ekmek fiyatının 1 lira 75 kuruşa çıkarılması olduğunu söyledi. İstanbul'da ekmek kilogram fiyatının 6 lira 25 kuruş olduğunu belirten Çetin, taleplerinin 8 lira 75 kuruş olduğunu söyledi.

‘ZAM OLMAYACAKSA DEVLET DESTEĞİ ŞART'

Açıklamasında, un fiyatı 5 yılda yüzde yüzün üzerinde arttığını da söyleyen Erdoğan Çetin, diğer girdi kalemlerinin de önemli oranda zamlandığını ifade ederek, ekmek fiyat artışının 5 yılda yüzde 25'te kaldığını belirtti ve “Eğer ekmeğe zam olmayacaksa, devletin fırıncıların ham madde ve diğer maliyetlerine destek olması lazım” diye konuştu.