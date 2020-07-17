Fitch Ratings’in son raporu açıklandı: İzmir’in kredi notu zirvede

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı ikinci oturumunda Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2019 Mali Yılı faaliyet raporları ile kesin hesapları görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporlarının görüşüldüğü meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu, kent yönetimine uluslararası güveni gösteren çok değerli bir açıklama. Moral verdi, doğru yolda olduğumuzu gösterdi, yepyeni bir iftihar vesilesi oldu” dedi.

“KÖTÜ YÖNETİLMİŞİZ”

İZSU Genel Kurulu'yla birlikte yaklaşık 9 saat süren görüşmelerde muhalefetin eleştirilerine toplu olarak yanıt veren Soyer, samimiyet vurgusu yaptı. Kimsenin birbirinin inançlarını ve yurtseverliğini sorgulama hakkı olmadığını belirten Soyer şöyle konuştu:

“Performans üzerinden değerlendirme yapmak lazım. Eğer performans üzerinden konuşmuyorsanız o zaman bu siyasetin dili hayır getirmiyor. Bu memlekette kimsenin birbirinin dini inançlarını ve yurtseverliğini sorgulama hakkı yok. Bu topraklarda yaşayan her birey bir diğeri kadar milliyetçi, yurtsever ve inançlıdır. Birbirimizin samimiyetini sorgulayacak olursak ortak paydada buluşamayız. 1960'larda Türkiye'de kişi başına mili gelir 2 bin, 3 bin dolar civarındaydı. 1990'lara kadar böyle gitti. Son 30 yılda geldiğimiz nokta 9 bin dolar seviyesinde. Yani 60 yılda 2-3 bin dolardan 9 bine çıkmışız. 60 yılda dünyada ne olmuş? Güney Kore 40 binlere, Doğu bloku ülkeleri bizim çok üzerimize çıkmış. Bulgaristan bizi geçmiş. İskandinav ülkelerini saymıyorum. Kuraklık mı afet mi, ne olmuş? Hayır. Kötü yönetilmişiz. Bu kötü yönetimin arkasında ayrıştırma, ötekileştirme var. Çünkü kendi iktidarını perçinlemenin yolu birilerini öteki olarak göstermekten geçiyor. Bizim güç kaybetmemiz, bu rakamların üzerine çıkamayışımız tam da bu yüzden.”

BÜYÜKŞEHİR'İN KREDİ NOTU AAA

Başkan Tunç Soyer, İzmir için son derece mutluluk verici bir haberi de ilk kez meclis üyeleriyle paylaşmak istediğini vurgulayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in verdiği en yüksek not olan AAA’yı koruduğunu açıkladı. Başkan Tunç Soyer, bunun İzmir için çok iyi bir gelişme olduğunu belirterek, “Bu, kent yönetimine uluslararası güveni gösteren çok değerli bir açıklama. Moral verdi, doğru yolda olduğumuzu gösterdi, yepyeni bir iftihar vesilesi oldu. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun listesi açıklandı. İstanbul 193 firmayla birinci, İzmir 62 firmayla ikinci sırada yer aldı. Bu başarıda büyük emeği olan sanayicilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DEV PROJELER VE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecine rağmen Narlıdere Metrosu gibi önemli bir projeyi aksamadan sürdürdüğünü belirten Başkan Soyer, “Vaat edilen tarihte Narlıdere Metrosu açılacak. İzmir'e de çok yakışacak” diye konuştu. 28 Temmuz'da Çiğli tramvayının yapım ihalesine çıkılacağını ve Buca Metrosu'yla ilgili uluslararası ihale sürecinin hazırlıklarının tamamlandığını da sözlerine ekleyen Soyer, “Buca Tüneli ve viyadük projesinin de ikmal ihalelerini yaparak yolumuza devam edeceğiz. Biz bu projeyi 2023 yılının başında açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“ALSANCAK LİMANI'NDAN MİDİLLİ SEFERLERİ BAŞLAYACAK”

Soyer, 23 Temmuz'a kadar ulaşım filosuna 83 yeni otobüs katılacağını, 304 otobüsün alımıyla ilgili ihale süreçlerinin ise tamamlandığını ve sözleşme aşamasına gelindiğini söyledi. Elektrikli otobüslerle ilgili arayışların sürdüğünü de dile getiren Soyer, “67 kilometre bisiklet yolumuz var, bunu 107 kilometreye çıkaracağız. Deniz ulaşımını artıracağız, yeni bir feribotumuz daha geliyor. Deniz taksi çalışmaları sürüyor. Yeni iskeleler olacak. Ay sonunda Alsancak Limanı'ndan Midilli seferleri başlayacak” dedi.

İZMİR BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARI

Soyer, geride kalan faaliyet döneminde kent genelinde 1 milyon 750 bin ton sıcak asfalt, 3 milyon 99 bin metrekare sathi kaplama, 1 milyon 217 bin metrekare kilit parke taş döşendiğini söyledi. 7 kilometre yeni yol açıldığını, karayollarında alt ve üst geçit çalışmalarının da devam ettiğini ve 1300 araçlık otopark düzenlemesi yapıldığını dile getiren Başkan Tunç Soyer, hayata geçirdikleri Halk Taşıt uygulamasının toplu ulaşım alanında çok önemli bir adım olduğunu, opera binasını ise Şubat 2023'te tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Soyer, Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nin de 70 milyonluk bütçesiyle tek belediye hastanesi olarak önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAPASİTELİ TESİSİ

Faaliyet raporlarında yer alan diğer proje ve çalışmalara ilişkin de bilgi veren Soyer, şöyle konuştu:

“20 Masal Evi demiştik, 9'u hayata geçmiş. Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili ‘yüzde 98'i Aziz Kocaoğlu döneminde yapıldı' denildi. Elektrik enerji üretimi için 70 kilometre gaz ve drenaj hattı döşendi. Bunun 50 kilometrelik kısmı Nisan 2019 sonrasında yapıldı. 14 adet gaz motorunun kurulumu ve devreye alınması da Nisan 2019'dan sonradır. 16 Mart'ta Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi açıldı. Bu, Türkiye'nin en büyük kapasiteli tesisi. Çöp meselesine gelince, dört ayrı noktada atık bertaraf tesisi kurma kararı aldık. Ödemiş'teki tesisin yüzde 80'i tamamlandı, kısa süre sonra açılışı olacak. Bergama'daki tesisin Mart 2019'dan sonra ihalesi yapıldı, 15 Ağustos'ta sözleşmesi gerçekleşti. 4 megavat elektrik üretecek. Menderes'teki katı atık tesisinin ihalesi 6 Mart 2020'de tamamlandı. Biz bu tesisleri önemsiyoruz. Harmandalı tesisi çok ciddi yenilenebilir enerji üretiyor. Elektriği çöpten elde ediyor. Yap işlet devret modeli de olduğu için belediye bütçesine gelir elde ediyoruz.”

“6 MİLYON 750 BİN KİLOVAT SAAT ENERJİ ÜRETİLECEK”

16 çöp transfer istasyonu ve üç tane daha planlandığını kaydeden Soyer, Kınık'ın tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Soyer, “Ödemiş'teki istasyonun ihalesi Mart 2019 sonrasında yapıldı, yapım çalışması devam ediyor. Tire'de yasal izin çalışmaları sürüyor. Güneş enerji santralleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Gediz Ağır Bakım Tesisleri'ndeki 835 kilovat saat gücündeki GES yaklaşık 1 milyon 260 bin kilovat saat enerji üretiyor. Adatepe Garajı, bir milyon 675 bin kilovat saat enerji üretecek, Ataşehir GES için TEDAŞ onayı bekleniyor, yapılınca 1 milyon 550 bin kilovat saat en enerji üretecek. Bunlar da devreye alındığı zaman toplamda 4.5 megavat kurulu güce erişilecek ve yıllık 6 milyon 750 bin kilovat saat enerji üretilecek” diye konuştu.

“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARI 30 METREKAREYE ÇIKACAK”

Soyer, Behçet Uz Rekreasyon Alanı ve Portakal Vadisi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi. Soyer, “İzmir'e 2 milyon 500 bin metrekare yeşil alan kazandırılması hayal değil, adım adım yapıyoruz. İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan 16 metrekareden 30 metrekareye çıkacak. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor, toplam 748 bin metrekarelik alanda park ve ağaçlandırma çalışmalarımız sürüyor” dedi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Soyer, “2020 yılında 619 adet konutu teslim etmeye hazır hale getirdik. Yine 2020 yılında 4925 adet konut, yapım ihalesine hazır hale getirildi ve bugün Örnekköy'de ikinci etap ihalesi katılım sağlanarak yapıldı. Ocak ayında Dünya Bankası ile yaptığımız görüşmede İzmir'deki kentsel dönüşüm modelini anlatınca bize finansal destek vermek iste diklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK FABRİKASINI NİYE VERMİYORLAR?

Hükümetin her konuda destek olduğu yönündeki ifadelerin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Soyer, şöyle devam etti: “Elektrik fabrikasının ihalesine girdik. 35 milyon TL ile ihale bizde kaldı. Vermiyorlar. Başka biri de yok ihaleye giren. Niye vermiyorlar? Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza arz ettik ama olmuyor. İzmir'in sembolik merkezi çöküyor. Restore edip gençlik merkezi yapacağız. Üzerine devletin para vermesini beklerdik. Bana birisi bunu izah etsin. Diyorlar ki ‘kamu kurumusunuz'. Geçiniz efendim, geçiniz! Hükümetin İzmir'de metro projelerinde bir metre rayı yok.”

KURBAN BAYRAMI'NDA ULAŞIM 1 KURUŞ

Kurban Bayramı süresince İzmirlilerin bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak ve kabristan ziyaretlerini sağlamak amacıyla bayram öncesi Cumhurbaşkanlığı tarafından karar alınması halinde, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz tarife uygulanması, bu yönde bir karar alınmaması halinde ise yalnız Kurban Bayramı süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçları ve kabristan hatları için 1 kuruşluk tarifenin uygulanması şeklindeki önerge de oy birliğiyle kabul edildi.

“KÖRFEZ'DE YÜZECEĞİZ”

Körfez'in üç yıl içinde yüzülebilir hale geleceğine ilişkin vaadinin hatırlatılması üzerine de konuşan Tunç Soyer sözlerini şöyle tamamladı:

“Sirkülasyon kanalından vazgeçtik. Bu proje için Körfez'in girişine o kadar büyük pompalar yerleştirilmesi gerekiyor ki, kanalı açacaksınız, bir de suyun sirkülasyonu için başka bir pompa düzeneği kuracaksınız. Doğanın dengesiyle oynayacaksınız. Önemli olan kirletmemek. 2019 yılında 35 kilometre yağmur suyu hattı yaptık, 2020 yılında Buca'da 26, Gültepe'de 17, Bornova'da 30 kilometre yağmur suyu hattının yapım ihalesi hayata geçiyor. Hem arıtmaların yükü azaltılacak hem de Körfez rahatlamaya başlayacak. Önümüzdeki yıllarda yapımı gerçekleşecek kanallarla Körfez'in kirletilmesinin büyük ölçüde önüne geçilecek. Gediz ve Meles ile ilgili temizlik çalışmalarını Gediz hattındaki tüm belediyelerle birlikte yürütecek noktaya geldik. Kısacası Körfez'de yüzeceğiz.”