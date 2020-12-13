Garson Mehmet’in yürek burkan feryadı

Ankara'da bir kafede garsonluk yapan 37 yaşındaki Mehmet K., coronavirüs salgını dolayısıyla işsiz kaldı. Kenarda birikimi olmayan K., iş arama girişimleri sonuçsuz kalınca çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aramaya başladı. Mehmet K., sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı ve “Açım, işsizim, çaresizim, hiçbir gelirim yok. Her gün çöplerden yiyecek topluyorum, virüsü düşünmüyorum” diye yazdı.

Mehmet K.'ye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sahip çıktı. ABB Halkla İlişkiler Koordinatörü Volkan Gültekin, Mehmet K. ile iletişime geçti. Belediye ekipleri ziyaret ederek market alışveriş çeki, hijyen paketi, et ve kuru gıda yardımında bulundu. Mehmet K.'ye şimdi her gün 2 öğün sıcak yemek ve kahvaltı da veriliyor.

DÜNYAYA SIĞAMADIK

Annesi kendisini doğururken hayata veda eden ve 2006 yılında yaşamını yitiren babaannesiyle birlikte büyüyen Mehmet K., 2011'de Çorum'dan Ankara'ya gelerek, önce pazarcılık sonra garsonluk yaptı. Mehmet K., bir kafede garsonken pandemi nedeniyle işsiz kaldı. K.'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyleydi: “Milyonlarca yoksul var. Bu dünyaya herkes sığdı, biz sığmadık. Açlıktan öleceğim, yoksulluktan ev kiramı ödeyemiyorum faturalarımı ödeyemiyorum, yiyeceğim içeceğim yok.”