Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Garson Mehmet’in yürek burkan feryadı

Pandemi döneminde işsiz kalan Mehmet K. çöpten beslenmeye başladı. ‘İşsizim, açım’ diyen Mehmet K.’ya Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaştı, ihtiyaçlarını karşıladı.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 06:17, 13/12/2020
Haberler Ekonomi
Garson Mehmet’in yürek burkan feryadı

Ankara'da bir kafede garsonluk yapan 37 yaşındaki Mehmet K., coronavirüs salgını dolayısıyla işsiz kaldı. Kenarda birikimi olmayan K., iş arama girişimleri sonuçsuz kalınca çöp konteynerlerini karıştırıp yiyecek aramaya başladı. Mehmet K., sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı ve “Açım, işsizim, çaresizim, hiçbir gelirim yok. Her gün çöplerden yiyecek topluyorum, virüsü düşünmüyorum” diye yazdı.

Bu mesajla derdini haykırdı.

Mehmet K.'ye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sahip çıktı. ABB Halkla İlişkiler Koordinatörü Volkan Gültekin, Mehmet K. ile iletişime geçti. Belediye ekipleri ziyaret ederek market alışveriş çeki, hijyen paketi, et ve kuru gıda yardımında bulundu. Mehmet K.'ye şimdi her gün 2 öğün sıcak yemek ve kahvaltı da veriliyor.

DÜNYAYA SIĞAMADIK

Annesi kendisini doğururken hayata veda eden ve 2006 yılında yaşamını yitiren babaannesiyle birlikte büyüyen Mehmet K., 2011'de Çorum'dan Ankara'ya gelerek, önce pazarcılık sonra garsonluk yaptı. Mehmet K., bir kafede garsonken pandemi nedeniyle işsiz kaldı. K.'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyleydi: “Milyonlarca yoksul var. Bu dünyaya herkes sığdı, biz sığmadık. Açlıktan öleceğim, yoksulluktan ev kiramı ödeyemiyorum faturalarımı ödeyemiyorum, yiyeceğim içeceğim yok.”

Ankara coronavirüs Çorum sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:06:00,