Gerçek işsiz sayısı açıklanan rakamın iki katı

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre işsiz sayısı 2020 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 13.4 olarak açıklandı. Ancak TÜİK iş aramayanları işsiz olarak kabul etmiyor. Bu rakam da verilere eklendiğinde işsiz sayısı çok daha fazla.

GERÇEK SAYI

TÜİK’e göre iş bulma ümidi olmayan 1 milyon 335 bin kişi bulunuyor. İş aramayan ancak iş başı yapmaya hazır olduğunu belirten kişi sayısı ise 2 milyon 866 bin. TÜİK tarafından işsiz sayılmayan toplam 4 milyon 201 bin kişi bulunuyor.

Bugün TÜİK’in açıkladığı verilerde yer alan 4 milyon 227 bin kişiye bu sayı eklendiğinde “gerçek işsiz sayısı” 8 milyon 428 bin oluyor. Bu da yüzde 13.4 olan işsizlik oranını yüzde 26 seviyesine çıkarıyor.

YÜZDE 75’İ YENİ İŞSİZ

TÜİK verilerine göre, işsiz sayılan 4 milyon 227 bin kişinin yüzde 75.4’ü yani 3 milyon 186 bini bir yıldan daha kısa süredir işsiz. 1 milyon 41 bin kişi ise bir yıl ve daha fazla süredir iş arıyor.

EN ÇOK İŞSİZ HİZMETTE

4 milyon 227 bin işsizin yüzde 55.4’e denk gelen 2 milyon 342 bini daha önce hizmet sektöründe çalışıyordu. İnşaatta 592 bin, tarımda 181 bin, sanayide 728 bin işsiz bulunuyor.

Daha çok insan işsiz kalırken işsizlik nasıl düşüyor? İş gücündeki azalış istihdamdaki azalıştan daha fazla olduğu için dar tanımlı işsizlik oranı düşmüş gibi görüyor. İş aramaktan umudunu kesenlerin de dahil olduğu iş gücüne dahil olmayan nüfus ise hızla artıyor.