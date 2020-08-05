Goldman Sachs’ın yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 10

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada 2020 yıl sonu için TCMB politika faizi yüzde 10 olarak tahmin edildi.

Kurum tarafından yayımlanan raporda, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 8,25’ten yüzde 10’a yükselmesinin ve gelecek yıl her çeyrekte 100 baz puan artmasının ve 2021 yılı sonunda % 14’e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümündeki bozulma, TL oynaklığında son zamanlarda görülen artış, rezervlerdeki azalmanın devam etmesi ve devam eden çıkışlar göz önüne alındığında, önden yüklemeli bir yürüyüş döngüsünün beklendiği vurgulandı.

TCMB’nin politika faizini artırması durumunda, kredi faizlerinde de artış gündeme gelecek.