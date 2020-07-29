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Google Türkiye’de arama sonuçlarındaki alışveriş reklamlarını kaldırıyor

Arama motoru Google, 10 Ağustos itibariyle kelime araması sonucu kullanıcıların karşısına çıkan alışveriş reklamlarını Türkiye’deki arama sayfalarından kaldıracak. Örneğin herhangi marka bir spor ayakkabı almak isteyen Google'a '.... al' araması yaptığı zaman e-ticaret sitelerinin verdiği reklamlara göre karşısına ilgili linkler çıkıyordu.

Sozcu.com.tr
13:28 -
Haberler Ekonomi
Google Türkiye’de arama sonuçlarındaki alışveriş reklamlarını kaldırıyor

Arama motoru Google, Rekabet Kurulu kararı sonrası 10 Ağustos 2020’den itibaren, arama motorlarında çıkan alışveriş reklamlarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Söz konusu karar kapsamında 10 Ağustos itibari ile Google’a satın almak istediği bir ürünün ismini yazan kullanıcılar, artık arama sayfasının en üst kısmında çıkan slider şeklindeki alışveriş reklamlarını görmeyecek.

Google’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rekabet Kurumu'nun Mayıs 2020'deki alışveriş kararına uymak üzere, Alışveriş Karşılaştırma Servisleri'nin (AKS) bu reklamlara eşit erişimini sağlayan ve alışveriş reklamlarının kullanıcılar ve satıcılar için kalitesini koruyan bir çözüm önerisinde bulunduk.

Avrupa’daki Google Alışveriş Reklamları davasında başarılı şekilde uygulanan çözüm yolu ile büyük benzerlikler taşıyan önerimizin, Türkiye’de kararın yerine getirilmesine ilişkin sürenin sonuna kadar Rekabet Kurulu tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizlik taşıyor.

Bu nedenle faaliyetlerimizi yasal çerçevede sürdürmek amacıyla, Alışveriş reklamlarını Türkiye’deki Google Arama sayfalarından kaldırmaktan başka bir seçeneğimiz maalesef bulunmuyor.”

REKABET KURUMU NE İSTİYOR?

Rekabet Kurumu internette kullanıcıların arama yaptığı ürünleri satan başka internet sitelerinin hakkının yendiği gerekçesiyle Google’ın arama sonuçlarına alışveriş reklamları almasının rekabeti ihlal ettiğini düşünüyor.

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Son güncelleme: 13:42 29.07.2020
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