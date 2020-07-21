Gram altın fiyatı ne kadar oldu? 21 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları…

Özellikle pandemi döneminde yükseliş grafiği çizen altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşandı. Yatırım amacıyla yüksek oranda tercih edilen altın türlerinden olan gram altın ons altında yaşanan artışla birlikte 406 TL seviyelerine yaklaştı. İşte serbest piyasalardaki son gelişmelere göre çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki son durum.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (21 TEMMUZ)

GRAM ALTIN FİYATI: 405 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI: 667 TL

YARIM ALTIN FİYATI: 1335 TL

TAM ALTIN FİYATI: 2671 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI: 2721 TL

Not: (Fiyatlar anlık değişkenlik gösterebilir)

Gram altın fiyatları ons altında yaşanan yükselişe bağlı olarak 405 TL seviyesine çıktı ve rekor tazeledi. Ons altında yaşanan yükseliş de devam ediyor. Dün 1.818 dolardan kapanan ons altın bugün 1.840 dolar seviyesine kadar yükseldi.

İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.

Uzmanlar 395 TL seviyesinin destek seviyesi olduğunu belirtirken, altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.