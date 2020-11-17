Gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Kasım altın fiyatlarında son durum ne?

Berat Albayrak'ın istifasının ardından doların yaşadığı hızlı düşüş, altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Serbest piyasada çeyrek altın satış fiyatı 763 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 466 lira

Çeyrek altın: 763 lira

Yarım altın: 1.538 lira

Cumhuriyet altını: 3. 069 lira

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“SATIŞLARIN AZALMASINDA İKİ ÖNEMLİ NEDEN VAR”

Türkiye’nin altın rezervini büyük oranda elinde tutan megakent İstanbul piyasasını Sözcü’ye anlatan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiyatların neden yükseldiğini de açıkladı.

“ALTIN FİYATLARI ÇOK YÜKSEK, HANE HALKINA HİTAP ETMİYOR”

Altın satışlarındaki düşüşün iki temel sebebi olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Birincisi; düğünlerin sınırlı yapılıyor olması. İkincisi; düğün mevsiminin bitmiş olması. Takı şeklindeki altınlarda satışlar biraz daha durdu. Üçüncü bir gerekçe ise; fiyatların çok yüksek olması. Yani hane halkına hitap etmeyen bir fiyata gelmiş olması. Şimdi örneğin 100 birimlik satışta; yüzde 30 çeyrek altın satıyoruz, yüzde 50 bir gram altın satıyoruz, yüzde 20’de yarım gram altın satıyoruz. Bileziğin ve altının gram fiyatı yüksek olduğu için biz daha düşük gramajlı olanlarını üretiyoruz” dedi.

“PİYASADA ALTIN YERİNE PIRLANTAYA YÖNELİM VAR”

Altın fiyatının çok kısa sürede bu kadar yükselmesinin, pırlanta fiyatlarını biraz daha ucuz hale getirdiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Dolayısıyla şu anda bir cumhuriyet altını, 3 bin-3 bin 500 lira; ama bu paraya da biraz daha büyük taşlı alabileceği tek taş yüzükler var. Ben bunu tavsiye ediyorum ama piyasada da bu yönde bir eğilim var” ifadelerini kullandı.

“HERKES ALTIN ALMAYA GELİYOR, TAM TERSİ OLMASI LAZIM”

“Fiyatlar şu anda hane halkının bütçesine hitap etmeyecek bir durumda” diyen Yıldırımtürk, “Biz de genelde şöyle bir halk davranışı oluyor; altının fiyatı yükselirken herkes altın almaya geliyor; altın fiyatı düşerken herkes altın satmaya geliyor. Bunun aslında tam tersi olması lazım” açıklamasında bulundu.

“ŞİMDİ ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARA YÖNELME VAR”

Önceden kuyumcuların işlerinin iyi olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, “Fiyatlar daha uygundu, ihracat gelirleri iyiydi, hane halkının kazanımları iyiydi. Şimdi daha öncelikli ihtiyaç olan şeylere yönelme olduğu için böyle bir durum var” sözlerini kaydetti.