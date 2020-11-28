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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatının düşmesiyle birlikte Türkiye’de de altın fiyatları değer kaybetti. Düşüşün devam ettiği ve son iki haftada yaklaşık 90 lira değer kaybeden gram altın haftayı 449 lira olarak kapattı.

Güncellenme: 09:17, 28/11/2020
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Piyasaların kapalı olduğu günde çeyrek altının fiyatı da 737 liraya kadar geriledi.

Firmaların üst üste açıkladığı corona virüsü aşıları sonrası altının ons fiyatı temmuz ayından beri en düşük seviyeye geriledi.

Uzmanlar, corona virüsü aşılarının ilaç kurulları tarafından onaylanması ve aşılama için ülkelere dağıtılmasıyla birlikte altın fiyatlarının da düşüş evresinin devam edeceğini tahmin ediyor.

28 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 730.20

Satış: 740.40

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.460.40 Lira

Satış: 1.492.60 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.920.90 Lira

Satış: 2.958.10 Lira

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