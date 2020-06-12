Hac kararının bir hafta içinde alınması bekleniyor

Financial Times'ta yer alan habere göre 1932 yılında kurulan Suudi Arabistan Krallığı ilk kez hac sezonunu iptal etmeyi düşünüyor.

Ülkede corona virüsü vakalarının 100 bine ulaşmasıyla birlikte açıklamalarda bulunan üst düzey bir yetkili, “Bu konu üzerine ciddi bir şekilde çalışıyoruz, farklı senaryoları değerlendiriyoruz. Resmi bir karar bir hafta içinde alınacak” diye konuştu. Her yıl hac mevsiminde Suudi Arabistan'ı 2 milyon kişi ziyaret ediyor.

LİMİTLİ ALINACAK VEYA İPTAL EDİLECEK

Üst düzey yetkili, “Üzerinde çalışılan bir senaryoya göre sıkı tedbirler içerisinde limitli bir grup hacı adayı ülkeye alınabilir. Diğer bir ihtimal ise hac ziyaretlerini tamamen iptal etmek. Tüm seçenekler masada önceliğimiz hacı adaylarının güvenliği” diye konuştu.

Suudi Arabistan Mayıs ayının sonunda corona virüsü tedbirlerini gevşetirken ülkedeki vaka sayısında da ciddi bir artış görüldü. Son altı günde günlük ortalama vaka sayısı 3 bini aştı.

ENDONEZYA VATANDAŞLARINI GÖNDERMİYOR

Hacda en fazla kontenjan verilen ülke 200 bin kişi ile Endonezya. Endonezya hükümeti bu yıl hacı adaylarının ülkeden çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Malezya da bu yıl vatandaşlarını hacca göndermeme kararı aldı.

DİYANET SUUDİ ARABİSTAN’I BEKLİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı da hac turizmi için Suudi Arabistan'dan gelecek haberi bekliyor. Karar çıktığı andan itibaren Hac ve Umre Kurulu'nda konunun tartışılacağı ifade ediliyor.

HAC İBADETİ İÇİN YOLCULUK TARİHLERİ

Corona salgınından önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kafile kutsal topraklara 22 Haziran'da çıkacaktı. Son hac kafilesi ise 25 Temmuz'da gidecekti. Hacdan dönüşler 06 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktı.