IATA: Her yolcuya corona virüsü testi yapılsın

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) hava yolu ile seyahat edecek her yolcunun uçağa binmeden önce corona virüsü testi yapılmasını istedi.

IATA yaptığı açıklamada, “Karantina tedbirlerine alternatif olarak uçaklar kalkmadan önce tüm yolculara uygulanacak hızlı, güvenilik, kolay uygulanabilir ve sistematik COVID-1 aşısı geliştirilmesi ve uygulanması çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

IATA, bu yıl uluslararası uçuşların 2019’a göre yüzde 92 azaldığını da not etti.

TÜRKİYE’DE NASIL OLUYOR?

IATA’nın aldığı kararın havacılık açısından bir bağlayıcılığı yok. Türkiye’de iç hat uçuşlarında yolculardan corona virüsü testi istenmiyor. Vatandaş sağlık durumu bilgilerinin yer aldığı HES kodu ile uçağa biniyor. Yurt dışı uçuşlarda ise ülkelerin taleplerine göre corona virüsü testi yapılıyor.

ALMANYA DUYURUSU

Örneğin Almanya Türkiye’den gelecek yolcuların test yaptırmasını istemiş konu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından şöyle duyurulmuştu:

* Ülkemizden Almanya’ya seyahat edecek yerli / yabancı tüm yolcuların PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

* Diplomatik pasaportu olan ve hali hazırda yurt dışı görevi olanlar haricinde Almanya'ya giriş yapacak tüm yolculardan PCR negatif raporu istenmektedir.

* Test sonucu olmayan yolcular 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uçuşa kabul edilmeyeceklerdir.

* Bu konuda mağduriyet yaşanmaması için Almanya-Türkiye arası yolcu taşıyan yerli / yabancı havayolları ile yolcuların bu hususa önemle dikkat etmeleri gerekmektedir.