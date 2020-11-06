İflastan kurtarılan Keskinoğlu Tavuk’ta büyük hissedar Vakıfbank oldu

İki yıldır adı konkordato ile anılan Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamı resmen kamu bankalarına geçti.

Manisa’da Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı şirketin hisselerinin tamamının Keskinoğlu ailesinden Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank’a devrine ilişkin kararın tescili, 13 Ekim 2020 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

2018 ve 2019 yıllarında ekonomik krizle birlikte birçok şirket borçlarını ödeyemeyerek mahkemelere konkordato başvurusu yapmış, Keskinoğlu dönemin sembol şirketlerinden biri olmuştu.

YÜZDE 41,77’LİK HİSSE ARTIK VAKIFBANK’TA

Kuruluş yılı 1963 olan 110 milyon TL sermayeli şirketin hisselerinin yüzde 41,77’si Vakıfbank’ın, yüzde 32,60’ı Ziraat Bankası’nın, yüzde 25,63’ü Halkbank’ın oldu.

Vakıfbank yöneticilerinden Ali Çağlar, Mehmet Keskinoğlu’nun yerine şirketin yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladı.

Halkbank yönetcilerinden Gazi Hasan Özer ve Ziraat Bankası yöneticilerinden Süleyman Yalçın da şirketin diğer yönetim kurulu üyeleri olarak atandı.

ZİRAAT’İN BİLANÇOSUNA GİRDİ

Keskinoğlu Tavukçuluk, Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek bilançosuna da girdi.

Bilançoda “Konsolide Edilmeyen İştiraklere İlişkin Bilgiler” başlığı altında Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret A.Ş.’deki yüzde 32,60’lık pay da yer aldı.

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2019 CİROSU 737 MİLYON TL

Şirket, 2019 yılında 737 milyon TL’lik üretimden satış rakamıyla Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde 325. sırada yer aldı.

Şirket daha önce 2014’te İSO 500’de 79. sıraya kadar yükselmiş, 2016’da 1 milyar 150 milyon TL ciroya imza atmıştı.

BORÇLARI 2022’DE ÖDEMEYE BAŞLAYACAK

Haziran 2018’de şirket, borçlarını çeviremez hale geldiği için alacaklılara karşı koruma almak üzere Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Mahkeme, 25 Ağustos 2020 tarihli kararında şirketin konkordato projesi tasdik edilirken, 25 Ağustos 2022’ye kadar alacaklılara ödeme yapılmamasına hükmetti. Borçların yüzde 10’unun 26 Ağustos 2022’de, yüzde 20’sinin 26 Ağustos 2023’te, yüzde 30’unun 26 Ağustos 2024’te ve kalan yüzde 40’ının 26 Ağustos 2025’te faizsiz olarak ödenmesine karar verildi.

ESKİ PATRON ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Şirketin eski patronu Mehmet Keskinoğlu, 28 Mayıs 2018 tarihinde Akhisar Stadında düzenlediği miting öncesi korumaların arasından sıyrılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanına gitmiş ve bir not iletmişti.

Aksihar'daki fabrikasında Sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Keskinoğlu, kağıdın içeresinde şirketin şu anki durumunu anlatan bir yazı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım beklediğini söyledi.

28 Mayıs tarihinde verdiği kağıt sonrasında şirket 12 Haziran'da konkordato başvuru yaptığını duyurdu.