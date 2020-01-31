İkinci çılgın Proje Ceşme’ye yapılıyor

İzmir'in doğal güzellikleri ve güçlü turizm potansiyeli ile ünlü Çeşme-Urla Yarımadası'nın önemli bir kısmı 13 Eylül 2019 tarihinde, 1532 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ”Turizm ve Koruma Kapsamı Turizm Gelişme Bölgesi” olarak ilan edildi.

25 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 2054 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Urla Zeytineli Köyü'nde toplam 333, Çeşme Alaçatı'da 178 adet olma üzere toplam 511 parsel hakkında “acele kamulaştırma” kararı alındığı kaydedildi.

ARAZİLERİ GİTTİ, HABERLERİ OLMADI

Konu hakkında arazileri “tarla rayiç bedeli” ile ellerinden alınacak yöredeki hak sahibi vatandaşlara tebligat gönderilmedi. Kamuoyuna da herhangi bir bilgilendirilmede bulunulmadı. Merak uyandıran değişikliklerin arkasından Suudi Arabistan şirketinin projesi çıktı. Devlet yetkililerinin bilgilendirme yapmadığı bölgedeki planlamalar Suudi Arabistan Şirketi Albassam Grup'un proje tanıtım kataloğu ile anlaşıldı. Albassam Grup, “Acele kamulaştırma” kararı alınan Urla ve Çeşme'deki arazilerin üzerinde 15 milyar liralık proje hazırladığını açıkladı.

4 MİLYON METREKARELİK ALAN

“Yeni Çeşme” diye adlandırılan yapılaşma projesinin 4 milyon metrekareye yayılacağı, 15 milyar liraya mal olacağı ve 20 bin kişilik yeni bir turistik şehir oluşturulacağı belirtiliyor. Havalimanı, marinalar, oteller ve AVM projeleri ile birlikte çok sayıda lüks konut inşaatının da bulunduğu projede ayrıca Alaçatı Koyu ile Mersin Körfezi arasında bir deniz kanalı planladığı görüldü. Kanalın gemilerin geçeceği genişlikte olması dikkat çekti.

Proje, şehirciliğe ve yasalara uygun değil

Proje ile ilgili ilk tepki Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nden geldi. Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, “acele kamulaştırma” kararlarını ve söz konusu bölgenin “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmesini yakından takip altına aldıklarını açıkladı. Alpaslan, şunları kaydetti: “Bu kararların peşi sıra gelinen nokta, uzun zamandır kapalı kapılar ardında bu alanlar hakkında tasarruflarda bulunulduğu ve alanların yoğun yapılaşmaya açılması çalışmalarının başlamış olduğunu göstermektedir. Gerek mimarlık ve şehircilik ilkelerine, gerekse yasalarımıza uygun olmadığını düşünüyoruz.”

Oran: Çeşmelinin hakkını yedirmem

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hükümet ve valiliğin kendisine hiçbir bilgilendirmede bulunmadığını söyledi. Oran “Çeşme'nin ve Çeşmelinin haklarını kimsenin, özellikle de yabancıların ham yapmasına veya bu konuda spekülasyon yapılmasına göz yummam, yumamam. Buna müsaade etmem. Projeye ilişkin düşüncemi, partimin yetkili kurullarının, değerlendirmeleri ve bakanlığın yapacağı bilgilendirmenin ardından kamuoyumuzla paylaşacağım” dedi.