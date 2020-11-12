İktidar piayasaların istediğine geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları ekonomi politikalarında önceki yönetime kıyasla farklı bir çizginin izleneceğine yönelik kuvvetli mesajlar verdi. Döviz kurunun geldiği seviyenin ekonomiyi artık çaresiz bir duruma soktuğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Erdoğan'ın ‘faiz artırım sinyali' olarak algılanan açıklamalarını, “Piyasalar Erdoğan'ı yendi. Çünkü piyasaların hilafına bir ekonomi politikası hatta faiz politikası uygulanmaya çalışılıyordu” ifadeleri ile yorumladı.

Erdoğan'ın dünkü konuşmasında da tekrarladığı ‘faiz sebep enflasyon neticedir' iddiasının iktisat teorisinde karşılığı olmadığını defalarca dile getirdiklerini aktaran Karatepe, “Erdoğan'ın ‘Merkez Bankası Başkanı'nın yanındayım' mesajı, büyük olasılıkla 400-500 baz puanlık faiz artırımına gidileceğini gösteriyor” dedi.

MODEL DEĞİŞMELİ

Türkiye'nin çok ciddi ekonomik sorunları olduğunu, faizle veya kurdaki yükselişi engelleyerek bu sorunların önüne geçilemeyeceğini söyleyen Karatepe, “Türkiye'nin ekonomik krizi, tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi, mevcut yönetim modeli ve yönetim anlayışının bir sonucudur. Yönetim modeli değişmediği sürece sorunlar sürecektir” dedi.

Karatepe, “Türkiye ekonomisi hangi politika ile yönetiliyor” diye sorduğumuzda ise şu yanıtı verdi: “Türkiye'de uygulanan bir ekonomi politikası yoktur. Ekonomi el yordamıyla yönetiliyor, ‘şunu yapalım, olmazsa başka şey deneriz' deniliyor. Uzun vadeli bir politika izlemek yerine, palyatif olarak belli sorunlara yönelik kararlar aldıklarını görüyoruz. Bu kararları alırken de detaylı bir çalışmanın yapılmadığı açık. Uygulamaya soktukları kararların nelere yol açabileceği hiç düşünülmüyor. Tüm kararların bir kişi tarafından alındığı ve alınan bu kararları dengeleyecek ve denetleyecek mekanizmaların olmadığı bir rejimde ekonomi politikasının varlığından söz edilmez. Ekonominin sağlıklı çalışması için ilk ve en önemli konu ‘öngörülebilir' olmaktır. Ülkenin bu iktidar anlayışı ile düze çıkma ihtimali yoktur.”