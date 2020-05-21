İller Bankası’ndan borçlanma sağlanmalı

Başak KAYA Evren DEMİRDAŞ

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığına sunduğu bir yasa teklifi ile salgın döneminde belediyeleri rahatlatacak yeni düzenlemeler yapılmasını istedi.

Hamzaçebi, corona virüsü salgını nedeniyle toplumun birçok kesiminde devletten yardım ve destek beklentisi oluştuğunu ve belediyelerin de sıkıntı yaşayanlara yönelik çeşitli sosyal yardım faaliyetleri başlattığını hatırlattı ve ‘'Ekonomik faaliyetlerde daralma, belediye gelirlerinde yarıya yakın azalmaya yol açmıştır'' dedi.

İLGİLİ HABER CHP'li belediyenin borçlanma talebine AKP ve MHP'den veto

“Salgınla mücadele sürecinde iş yükü ve sorumlulukları önemli ölçüde artan belediyeler, gerekli hizmetleri aksatmadan yürütebilmek için ek kaynağa ihtiyaç duymaya başlamıştır'' diyen Hamzaçebi, şu düzenlemelerin yapılmasını istedi:

– İller Bankası sermayesi, 30 milyar liradan 45 milyar liraya çıkarılmalıdır.

– İller Bankası sermayesindeki 15 milyar TL'lik artış, genel bütçeden karşılanmalı ve bu tutar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren il özel idareleri ve belediyeler adına her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılacak paylardan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmelidir.

15 MİLYAR TL KREDİ

– Sermaye artışından elde edilen 15 milyar lira tutarındaki kaynak, talep eden belediye ve il özel idarelerine kredi olarak kullandırılmalıdır.

– Belediyeler, 2020 yılı için hesaplanan miktara ilave olarak, meclis kararıyla bu miktarın yarısı kadar ilave borçlanma yapabilmelidir.

– Genel bütçe vergi gelirlerinden, il özel idareleri ve belediyelere ayrılan paylar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kredi borçları dolayısıyla kesinti yapılmaksızın ödenmelidir.

– Vergi ve sigorta prim borçlarının ertelenmesine ilişkin 3 aylık süre 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmalıdır.

İLGİLİ HABER Belediye meclisi karar aldı! Kira ve su faturalarına erteleme

Gelirleri düşen ilçe belediyeleri işçinin maaşını ödeyemiyor

Corona virüsü salgınından etkilenerek gelirleri azalan giderleri artan belediyeler işçilerin maaşını ödemekte zorlanıyor. Elazığ'ın Ağın, Tunceli'nin Pertek ve Adıyaman Kahta İlçe belediyeleri başka olmak üzere birçok ilçe belediyesi salgından olumsuz etkilendi.

Elazığ'ın Ağın İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, İller Bankası'ndan gelen payın yüzde 50 düştüğünü belirterek, ekonomik sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Tunceli'nin Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan “Bu ay işçi maaşlarını ödeyemedik”, Adıyaman Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise “Su, emlak vergilerinin tahsilatlarını yapamıyoruz. Belediye tamamen iş yapamaz duruma gelecek” diye konuştu.